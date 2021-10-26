تصاميم مميزة لميداليات ماراثون أدنوك أبوظبي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشف مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لماراثون أدنوك أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الراعي الرسمي للحدث العالمي، عن تصميم الميداليات وقائمة الرياضيين المشاركين في الحدث المرموق قبيل أربعة أسابيع على انطلاقه. وقال مجلس أبوظبي الرياضي في بيان: «تتزين ميداليات هذا العام بأبرز المعالم الهندسية والمشهورة في أبوظبي، والتي ستقدم التميز والإبداع في مسيرته العالمية والمجتمعية، كما ستحمل كل ميدالية منقوشة بشعارات مجلس أبوظبي الرياضي، وأدنوك، وشعار احتفال الدولة بعام الخمسين. وتتصمن ميداليات سباقي 2.5 و5 كيلومترات عبارات احتفالية بالمشاركة في ماراثون أدنوك أبوظبي».

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