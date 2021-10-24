المنتخب الأولمبي يدشن اليوم تصفيات آسيا بمواجهة قيرغزستان

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

يخوض المنتخب الأولمبي الساعة الرابعة و50 دقيقة مساء اليوم أولى مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، وذلك بمواجهة منتخب قيرغزستان، ضمن التصفيات التي تقام في استاد الفجيرة الدولي، على أن تقام بعدها في الساعة 20:30 مساءً مباراة منتخبي عُمان والهند.

ويسعى «الأبيض» إلى البداية القوية تجنباً لأي مفاجآت، من أجل نيل بطاقة التأهل للنهائيات التي تقام العام المقبل في أوزبكستان، خصوصاً أنه يتمتع بأفضلية فنية على منتخبات مجموعته الخامسة. ولم يسبق للمنتخب الأولمبي أن واجه نظيره القرغيزي في مباراة سابقة.

وكان المنتخب قد شارك، أخيراً، في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في السعودية، وفاز على لبنان بثلاثية، بينما خسر أمام فلسطين بهدف، وأمام العراق بهدفين نظيفين.

ويتطلع الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني، دينيس سيلفا، إلى تصحيح المسار وتقديم المردود الفني المميز الذي يساعده في التأهل بأريحية، والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وتعويض الخسارتين الماضيتين في بطولة غرب آسيا.

ويمتلك «الأولمبي» لاعبين مميزين، منهم سعيد الكتبي وعبدالله النقبي وحارس المرمى راكان المنهالي وعلي صالح وآخرون. وكان المنتخب قد استعد للتصفيات منذ فترة طويلة، إذ قبل منافسات غرب آسيا، خاض عدد من المباريات الودية التي فاز فيها على العراق برباعية نظيفة، وأخرى بهدفين لهدف واحد، إضافة إلى مواجهة منتخب البرازيل الأولمبي وخسرها 5-2.

وسيخوض المنتخب مباراتيه اللاحقتين أمام الهند الأربعاء المقبل، بينما سيواجه منتخب سلطنة عُمان في 30 الجاري في ختام التصفيات.

ويشارك في التصفيات عموماً 39 منتخباً تتنافس للحصول على 15 بطاقة متاحة في النهائيات، من أجل الانضمام إلى أوزبكستان المضيفة، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات.

يواجه «الأبيض» قيرغزستان الساعة 16:50، بينما يلتقي الهند الأربعاء المقبل، وعُمان 30 الجاري.

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