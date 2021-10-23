ريبروف: ليس لدى العين مشكلة في الشوط الثاني.. التراجع «تكتيكي»

المصدر: معاذ كمبال ■ دبي

صحح فريق العين أخطاء المباريات السابقة خلال لقاء القمة الذي جمعه بمضيفه الوصل مساء أول من أمس في زعبيل، ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين، إذ حافظ على التقدم حتى نهاية المواجهة بعكس ما حدث في الجولتين السابقتين التي خاضهما أمام العروبة 3-3 والوحدة 1-1، وكان «الزعيم» في كلا اللقاءين متقدماً بالنتيجة لكن إحساس اللاعبين بحسم اللقاء لمصلحتهم كان سبباً في عودة منافسيهم لإدراك التعادل، وهو ما طرح علامة استفهام على ما يحصل للعين في الثلث الأخير من الشوط الثاني هذا الموسم، لكنه في لقاء الوصل حقق الأهم بتأمين الصدارة بالنقطة 17.

لكن مدرب العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، قال في تصريح صحافي إن «الفريق لا يعاني مشكلة في الشوط الثاني، والتراجع الذي يحصل تكتيكي وبناء على الخطة الموضوعة».

وتابع: «عندما تنهي شوط اللعب الأول متقدماً من الطبيعي أن تقرأ أسلوب المنافس مع بداية الحصة الثانية كونه سيدخل بطريقة مختلفة للتعويض، الأمر الذي دفعنا إلى التعامل بالتركيز المطلوب على مستوى كل الخطوط».

وأضاف المدرب الذي يقضي عامه الأول في دوري أدنوك للمحترفين ويتصدر جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، أن فريقه خاض المواجهة بطريقتين مختلفتين، وقال: «تقدمنا في الجزء الأول من المواجهة بهدف السبق، ودخلنا الثاني برغبة كبيرة في تعزيز غلتنا من الأهداف، وفي اعتقادي أننا واجهنا فريقاً قوياً ويضم في صفوفه لاعبين مميزين، وشخصياً فخور بأداء لاعبي فريقي».

مدرب الوصل غاضب من غياب «اللمسة الأخيرة»

ظهرت بشدة في مباراة العين معاناة الوصل باللمسة الأخيرة، إذ سدد خلال اللقاء 15 تصويبة، بينها 11 من داخل الجزاء وأربع من خارج المنطقة، لكن دون أن ترتقي أي من هذه الفرص إلى الخطورة اللازمة، أو تترجم إلى أهداف. وأبدى مدرب الوصل هيلمان غضبه من غياب اللمسة الأخيرة، وعجز لاعبيه عن الإنهاء الصحيح للهجمات. وقال في تصريح صحافي: «كنا مسيطرين على اللقاء، وقدم اللاعبون أقصى جهدهم، لكن من الواضح أننا نعاني من اللمسة الأخيرة، لأن المنافس سجل فينا من فرصتين فقط».

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