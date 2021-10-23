الظفرة يقهر عجمان بعقل روجيرو.. وديوب «هداف تاريخي»

المصدر: محمد فاضل ■ عجمان

عاد فريق الظفرة من عجمان بفوز ثمين 3-1، أمس، ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليسجل ثاني فوز لـ«فرسان الغربية»، والأول بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو، ليصبح رصيد الظفرة سبع نقاط في المركز الـ10، بينما تجمد رصيد عجمان عند 11 نقطة، وتراجع إلى المركز السادس.

ونجح السنغالي ماكيتا ديوب في نيل لقب الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في دوري المحترفين الإماراتي، بفضل هدفيه في مرمى عجمان، بعدما رفع رصيده إلى 103 أهداف، قادته إلى التفوق على لاعب العين الأسبق الغاني آسامواه ⁧جيان،‬⁩ الذي سجل 101 هدف، في إنجاز تاريخي جديد للاعب.

وفي تفاصيل المباراة، فرض الظفرة نفسه الطرف الأفضل في المباراة، ونجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة، إذ كان عجمان البادئ بالتسجيل، عندما حصل على ضربة جزاء، بعد قيام لاعب الظفرة خالد علي بإعثار واضح للاعب وليد اليماحي الذي كان بمواجهة المرمى، وسجل للبرتقالي أبوبكر تراوري في الدقيقة الثالثة.

وكاد الظفرة يعدل النتيجة لولا أن كرة البرازيلي ليوناردو التي سددها من ضربة حرة مباشرة أمام قوس الجزاء، ارتدت من العارضة (9).

وعلى الرغم من قوة خط دفاع عجمان، الذي يعتبر أفضل خط دفاع في الموسم، نجح الظفرة من تسجيل هدف التعادل عن طريق المغربي عصام العدوة، الذي سدد كرة رأسية هزت الشباك في الدقيقة 17، وصلته من ضربة ركنية للاعب خالد بطي، وعاد الظفرة وسجل هدف التقدم الثاني عن طريق ماكيتا ديوب، الذي تسلم كرة وصلته من رمية تماس، نجح في استخلاصها لنفسه، وتسديدها داخل المرمى في الدقيقة 37، وواصل الظفرة هجماته بشكل سريع، ونجح في تسجيل الهدف الثالث عن طريق ماكيتا ديوب أيضاً، مستفيداً من كرة وصلته من محمد إسماعيل، سددها قوية إلى الشباك في الدقيقة 42.

وواصل الظفرة تميزه في الشوط الثاني، وكان بإمكانه التسجيل بشكل مبكر لولا أن تسديدة خالد بطي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 56.

وأسهم تماسك دفاع الظفرة وسيطرته في الحد من خطورة خط الوسط وحرمان التونسي فراس بالعربي من محاولة التسجيل في أكثر من مناسبة، وبعدها حاول الفريقان طرق المرمى مجدداً، خصوصاً عجمان، لكن أياً من محاولاته لم تصل إلى النهاية السعيدة، ليتمكن الظفرة من تحقيق فوز مثير.

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