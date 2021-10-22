ديوب «الهداف الأجنبي التاريخي» للدوري الإماراتي بهدفين في عجمان

المصدر: محمد فاضل - عجمان

عاد فريق الظفرة من عجمان بفوز ثمين 3-1، الجمعة، ضمن الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليسجل ثاني فوز لـ«فرسان الغربية» والأول بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو، ليصبح رصيد الظفرة سبعة نقاط في المركز العاشر بينما تجمد رصيد عجمان عند 11 نقطة وتراجع للمركز السادس.

ونجح العاجي ماكيتا ديوب من نيل لقب الهداف التاريخي للاعبين الأجانب في دوري المحترفين الاماراتي بفضل هدفيه في مرمى عجمان بعدما رفع رصيده إلى 103 أهداف قادته الى التفوق على لاعب العين الاسبق الغاني آسامواه ⁧جيان‬⁩ الذي سجل 101 هدف، في إنجاز تاريخي جديد للاعب.

وفي تفاصيل المباراة، فرض الظفرة نفسه الطرف الافضل في المباراة ونجح في قلب تأخره بهدف إلى فوز بثلاثة، إذ كان عجمان كان الباديء بالتسجيل عندما حصل على ضربة جزاء بعد قيام لاعب الظفرة خالد علي بإعثار واضح للاعب وليد اليماحي الذي كان بمواجهة المرمى، وسجل للبرتقالي أبو بكر تراوري في الدقيقة الثالثة.

وكاد الظفرة يعدل النتيجة لولا أن كرة البرازيلي ليوناردو التي سددها من ضربة حرة مباشرة امام قوس الجزاء ارتدت من العارضة (9).

وبالرغم من قوة خط دفاع عجمان والذي يعتبر افضل خط دفاع في الموسم نجح الظفرة من تسجيل هدف التعادل عن طريق المغربي عصام العدوة الذي سدد كرة رأسية هزت الشباك في الدقيقة 17، وصلته من ضربة ركنية للاعب خالد بطي وعاد الظفرة وسجل هدف التقدم الثاني عن طريق ماكيتا ديوب الذي تسلم كرة وصلته من رمية تماس نجح باستخلاصها لنفسه وتسديدها داخل المرمى في الدقيقة 37، وواصل الظفرة هجماته بشكل سريع ونجح بتسجيل الهدف الثالث عن طريق ماكيتا ديوب ايضاً، مستفيداً من كرة وصلته من محمد اسماعيل سددها قوية الى الشباك في الدقيقة 42.

وواصل الظفرة تميزه في الشوط الثاني وكان بإمكانه التسجيل بشكل مبكر لولا ان تسديدة خالد بطي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 56.

وساهم تماسك دفاع الظفرة وسيطرته على الحد من خطورة خط الوسط إلى حرمان التونسي فراس بالعربي من محاولة التسجيل في أكثر من مناسبة، وبعدها حاول الفريقان طرق المرمى مجددا وخصوصا عجمان لكن اي من محاولاته لم تصل للنهاية السعيدة ليتمكن الظفرة من تحقيق فوز مثير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news