العين يبلغ النقطة 17 ويعزز الصدارة.. والمعاناة مستمرة للوصل

المصدر: معاذ كمبال - دبي

حافظ العين اليوم على صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بعد العودة بالفوز من أرض الوصل، خلال المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل بدبي، ضمن الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين. وسجل العين هدفي الفوز من خلال كوامي وكايو، وبلغ النقطة الـ17، بينما استمرت أزمة النتائج للوصل.

وانطلق اللقاء حذراً من جانب الطرفين مع مناوشات قليلة لم ترتق إلى المستوى، وذلك بسبب الأسلوب الدفاعي الذي اتبعه جانبي المباراة. ومع مرور الوقت تحرر الجانبان من ضغط البدايات، وظهرت أفضلية نسبية للضيوف، مستفيدين من تراجع لاعبي الوصل لمناطقهم الدفاعية لامتصاص حماسة لاعبي العين.

وكسرت تسديدة لاعب العين، يحيى نادر في الدقيقة 12 حالة السكون، إذ تهيأت له كرة بالخطأ من جانب دفاع الوصل سددها من لمسة واحدة لكن حارس الوصل إبراهيم عيسى تألق في التصدي لها بأطراف أصابعه، ليسيطر بعدها "الزعيم" على مجريات اللقاء بالكامل.

ومع مرور الوقت زادت سيطرة الضيوف على مجريات اللقاء، وهو ما استثمره الفريق بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة 34 بواسطة مدافعه كوامي كويدو، الذي تقمص دور المهاجم واستفاد من خطأ حارس المرمى إبراهيم عيسى خلال محاولته إبعاد الكرة وحولها في الشباك.

وفي الشوط الثاني، سجل كايو هدفا في شباك فريقه السابق الوصل، ورفض الاحتفال به، وذلك من خلال تسديدة جميلة في الزاوية التسعين بالدقيقة 78، مستفيداً من خطأ مدافع الوصل محمد سبيل.

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