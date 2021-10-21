الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يكشف حقيقة التفاوض مع مهدي علي لتدريب المنتخب

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية يوسف حسين السهلاوي أن مدرب شباب الأهلي الحالي والمنتخب الوطني الأسبق مهدي علي كان ضمن المرشحين لتولي تدريب المنتخب، خلفا للمدرب السابق الصربي يوفانوفيتش، قبل أن يتعاقد الاتحاد مع المدرب الحالي الهولندي مارفيك. وجاء حديث السهلاوي بعد مرور أكثر من عام هذا الموضوع.

وقال السهلاوي في حديث لقناة أبوظبي الرياضية ردا على سؤال عما إذا كان اختيار مارفيك بناء على رغبة لجنة المنتخبات "اللجان تبدي توصية، ولكن القرار عند مجلس الإدارة، خيارات اللجنة كانت تتضمن مهدي علي وكوزمين وفان مارفيك". وكشف السهلاوي عن أن إقالة فان مارفيك من قبل لم تكن فنية.

يذكر أن "الإمارات اليوم" كانت قد اشارت حينها إلى أن مدرب شباب الأهلي الحالي والمنتخب الوطني السابق مهدي علي الأقرب بنسبة كبيرة لتدريب المنتخب خلفا للمدرب الأسبق للمنتخب الصربي يوفانوفيتش، بعدما أصبح الخيار الأنسب أمام لجنة المنتخبات والشؤون الفنية في اتحاد الكرة، وان لجنة المنتخبات تواصلت بالفعل مع مهدي علي لمعرفة إمكانية عودته لتدريب المنتخب مجدداً، وأبدى مهدي حينها موافقته على تولي تدريب المنتخب، لكن تم التعاقد مع مارفيك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news