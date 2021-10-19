بوعصيبة: أهم تحديات الدراجات تجهيز المنتخبات و«تفريغ اللاعبين»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

قال رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، إن الموسم الأول لمجلس إدارة الاتحاد كان استثنائياً، كونه تزامن مع تحديات كبيرة فرضتها أزمة فيروس كورونا، والإجراءات المرتبطة بمحاربة هذا الوباء، مشيراً إلى أن الدراجات الإماراتية شهدت طفرة في السباقات المحلية، وعلى مستوى إعداد المنتخب في الفترة السابقة. وأكد أن توفير كل ما يلزم لتجهيز المنتخبات للمنافسات الخارجية، و«تفريغ اللاعبين» من أهم التحديات التي تواجه الاتحاد. وشدد على أن دمج سباقات الهواة مع الأندية ارتقى بالمستوى بشكل كبير. وألقى بوعصيبة في الحوار التالي مع «الإمارات اليوم» الضوء على الكثير من الأمور المتعلقة بلعبة الدراجات والموسم الجاري، والتطلعات المستقبلية:

■■ كيف كان الموسم الأول لاتحاد الدراجات؟

■الموسم الأول كان صعباً جداً، بسبب تحديات أزمة كورونا، والسباقات التي توقفت في كل أنحاء العالم، ولذلك عملت اللجنة الفنية على وضع برنامج البطولات، وتم تطبيق إجراءات احترازية لضمان سلامة المتسابقين، وإجراء الفحوص، والعديد من الأمور، وطلعنا بنتائج إيجابية جداً في الموسم الأول.

■■ كم عدد السباقات التي نظّمها الاتحاد وعدد المتسابقين في الموسم الأول؟

■ نظّم الاتحاد وشارك في تنظيم 26 سباقاً ضمن فئتي الكبار، وتحت 23 عاماً فقط، بسبب إيقاف بطولات الناشئين والشباب، وهو رقم كبير جداً، إضافة إلى أنه للمرة الأولى في تاريخ الدراجات الإماراتية تشهد بطولات الاتحاد وجود 165 دراجاً على خط البداية.

■■ كان هناك تخوف من دمج سباقات الهواة مع الأندية.. كيف تم التعامل مع هذه المشكلة؟

■ بالفعل، الفكرة كانت منذ الموسم الماضي، وكان هناك تحد وتخوف وتردد كبير من دمج سباقات الهواة مع الأندية، لكن بعد أول سباق في الموسم الماضي، شاهدت الأندية وفرق الهواة نجاح الفكرة بشكل كبير جداً، وأسهم ذلك في الارتقاء بالمستوى الفني للسباقات، واكتشاف مواهب جديدة.

■■ كيف تعامل الاتحاد مع كثرة عدد الفرق والدراجين؟

■ شهد الموسم الحالي زيادة في عدد الفرق والدراجين، ولذلك كان هناك تحد آخر بسبب وصول عدد الدراجين في السباقات إلى 245 دراجاً، ما جعلنا نقوم بتقسيم السباق إلى انطلاقتين أو ثلاث، بينها تقريباً 10 دقائق أو 15 دقيقة ما بين كل انطلاقة وأخرى، وأسهم ذلك أيضاً في ارتفاع مستوى السباقات.

■■ ما أكبر العقبات التي تواجه الاتحاد حالياً؟

■ تجهيز المنتخبات للمنافسات الخارجية، من دون توافر كل ما يلزم للمساعدة على نجاح الدراجين، أمر لن يسهم في إنجاح مهمتنا. وعلى سبيل المثال، أكبر تحد يواجهنا في تجهيز المنتخبات هو تحدي «تفريغ اللاعبين»، وهي مشكلة قديمة يعانون منها.

■■ هل أندية الجمعية العمومية وافقت على دمج فرق الهواة مع الأندية؟

■ لا يوجد أي اعتراض، ولم يستلم الاتحاد أي شكوى من أندية الجمعية العمومية، بل على العكس، على أرض الواقع الأندية رحّبت بوجود فرق الهواة.

■■ كيف تعامل الاتحاد مع تسجيل الدراجين واستخراج النتائج والتحول الإلكتروني؟

■ بمجرد استلام الاتحاد، كانت هناك عقبة في تسجيل اللاعبين واستخراج النتائج بعد السباقات مباشرة، وتعاونّا اليوم، برعاية مع إحدى الشركات، في إجراء عملية تسجيل الدراجين والسباقات إلكترونياً، واستخراج النتائج في ثوانٍ دون مستندات ورقية. فخلال السباقات بمجرد أن يصل الدراج إلى خط النهاية تظهر نتيجته مباشرة على البرنامج وزمنه، وهو ما لم يكن موجوداً نهائياً من قبل.

■■ كيف يستعد الاتحاد للمشاركة في البطولة العربية بمصر؟

■ تم اعتماد البعثة المشاركة بـ53 شخصاً، وهي أكبر بعثة في تاريخ الدراجات تشارك في بطولة خارجية، حيث ستكون المشاركة في كل التخصصات (الطريق، المضمار، الدراجات الجبلية، البي أم أكس، والبرا سيكلينج)، وتم وضع خطة الإعداد، وسيكون هناك معسكر للمنتخبات في الفجيرة، وسنتوجه إلى مصر من أجل التتويج بالميداليات.

■■ هل أسهمت مشاركة فرق الهواة في إعداد المنتخبات؟

■ بالتأكيد مشاركة فرق الهواة في السباقات أسهمت بشكل كبير جداً في إعداد المنتخبات، بسبب ارتفاع المستوى، إضافة إلى استقطاب عدد من الدراجين من الهواة إلى المنتخبات، مع بحث آلية مع الهيئة العامة للرياضة بعدم ضرورة إجبار الدراجين على الانضمام إلى الأندية من أجل الوجود في المنتخبات.

■■ هل استلم الاتحاد مقره في الشارقة؟

■ للأسف إلى الآن لم نستلم المقر، وكان من المفترض أن يكون ذلك في أغسطس الماضي، لكن إلى الآن لم يستلم الاتحاد من الهيئة المضمار والمكتب الإداري، ونتمنى أن يكون الاستلام في أقرب وقت.

53 شخصاً تضمهم بعثة منتخب الدراجات المشارك في البطولة العربية بمصر، وهي الأكبر في تاريخ مشاركات الإمارات الخارجية.

أندية الجمعية العمومية على وفاق تام مع الاتحاد في ما يتعلق بدمج سباقات الهواة مع الأندية.

التسجيل الإلكتروني حوّل الاتحاد إلى مؤسسة متطورة دون ورق.. والنتائج تظهر فور وصول الدراجين إلى خط النهاية.

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