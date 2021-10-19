«غرة الزمان» بطل كأس الشيخة فاطمة بنت مبارك في «كابانيللي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توج الجواد «غرة الزمان» للنجيفي ريسنج، بطلاً لكأس الشيخة فاطمة بنت مبارك للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أمس بمضمار كابانيللي في العاصمة الإيطالية روما، برعاية مهرجان سباقات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي.

ويقام المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

وخصصت كأس «أم الإمارات» لمسافة 2000 متر، البالغة جائزتها 11 ألف يورو، للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق.

وقطع البطل المنحدر من نسل «هلال الزمان» المسافة في زمن قدره 2:15:20 دقيقة، وجاء في المركز الثاني «بيلاجويا» بقيادة أليساندرو فيوري، فيما جاء في المركز الثالث «باسق» بقيادة الفارس جوسيب ايرجوفيتش.

وظفر المهر القوي «الأول» لماركو جياكنوري، بإشراف ماريا مونيتا، وبقيادة ماريو سانا، بسباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1800 متر، الذي تنافست فيه 7 خيول عربية أصيلة، في سن ثلاث سنوات فقط، على الجائزة البالغة 11 ألف يورو.

وجاء فوز «الأول» بفارق طولين عن صاحب المركز الثاني «نهر داجوبيو»، بقيادة ريكاردو لاكوبيني، فيما جاء في المركز الثالث بفارق 4 أطوال عن الثاني، «كريبيو دي جالورا» بقيادة أنطونيو فريز، وسجل البطل زمناً قدره 2:04:50 دقيقة.

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