ملعب ياس لينكس يستضيف بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اعتمد مجلس أبوظبي الرياضي، الجهة المنظمة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس لاستضافة منافسات نسخة العام المقبل لأول مرة في تاريخ البطولة التي تعد المحطة الأولى، ضمن سلسلة بطولات رولكس الأوروبية 2022.

وقال بيان صحافي: «حصد ملعب ياس لينكس الذي صممه كايل فيليبس، المرتبة 48 ضمن تصنيف مجلة غولف دايجست لأفضل 100 ملعب غولف في العالم، ويستضيف المسابقة في الفترة من 20 حتى 23 الجاري».

من جهته، قال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني: «نفخر بجميع منشآتنا الرياضية التي تستضيف مختلف الفعاليات، وتدعم نجاحات خططنا، ونحرص من خلال نقل البطولة الحائزة مجموعة كبيرة من الجوائز العالمية إلى ملعب ياس لينكس للمرة الأولى، لإضفاء المزيد من التميز والإبهار التنظيمي لمسيرة البطولة، والعمل على تقديم نسخة استثنائية خصوصاً وهي تقام في جزيرة ياس، الوجهة السياحية العالمية، وفي أرقى وأروع ملاعب الغولف في العالم (ياس لينكس)، متطلعين مع الشركاء لتجسيد تجربة جديدة حافلة بالتقدم والازدهار للبطولة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار، جاسم بوصيبع: «تفخر شركة الدار بمواصلة تعاونها طويل الأجل مع الجولة الأوروبية للغولف. ونرحّب باستضافة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي لأول مرة في ملعب ياس لينكس. حيث تُعدّ جزيرة ياس المكان المثالي لاحتضان هذه الفعالية».

ومن جهته، أكّد كيث بيلي، الرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية للغولف: «نتوقع لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي أن تقدم تجربةً استثنائيةً بالنسبة للاعبين والمتابعين على حد سواء، خاصةً مع إقامتها في ملعب ياس لينكس، وباعتبارها تشكّل إحدى بطولاتنا من سلسلة رولكس».

في المقابل، أكّد الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في الإمارات، رئيس إدارة الأعمال الدولية للبنك، عبدالرحمن شرف: «تتمحور قيم بنك إتش إس بي سي على الانفتاح، وتقديم عدد كبير من الفرص، وهذا ما حرصنا على توفيره لعملائنا على مدى 75 عاماً، ويتيح نقل بطولة أبوظبي إتش إس بي سي إلى ياس لينكس لأول مرة فرصة مثالية، نحتفل من خلالها بمرحلة جديدة».

وكان تيريل هاتون قد حصد لقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف في نسختها عام 2021.

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