«الهيئة» تطلق «المنصة الرقمية للاتحادات الرياضية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة للرياضة أمس، عن إطلاق «المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية». جاء ذلك خلال مشاركتها الأولى في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 17 حتى 21 الجاري، إذ توفر المنصة خدمات رقمية من شأنها المساهمة في مسيرة التحول الرقمي للقطاع الرياضي في الدولة من خلال توليد البيانات الرياضية باستخدام أحدث التقنيات المتطورة.

وقال بيان صحافي: «تتيح المنصة الجديدة بيانات رياضية مهمة للقطاع الرياضي، منها بيانات عن الأندية، والأكاديميات، ومراكز التدريب التابعة للجهات الرياضية، واللاعبين المسجلين والمسابقات والمعسكرات، وإنجازات الجهات الرياضية، والأندية، والمنشآت، وغيرها». وقال وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: «توظيف الحلول التقنية المتطورة والبيانات والذكاء الاصطناعي يأتي ضمن توجهاتنا في تطوير منظومة العمل الرياضي، ولاشك أن اعتماد هذه الحلول سيساعدنا على تطوير البنية التحتية للقطاع، وكذلك الحصول على معلومات دقيقة وشاملة تسهم في دعم منظومة عملنا عبر ركائزها الاستراتيجية الثلاث - الحوكمة والشراكة والإنجاز».

وأضاف: «يُعد إطلاق المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية خطوة مهمة نحو التحول الرقمي للقطاع الرياضي في ظل توجهاتنا للارتقاء بالرياضة الإماراتية وطموحاتنا للانطلاق بها نحو المنافسة عالمياً».

وتشمل «المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية» عدداً من المنصات الذكية الأخرى، منها: «منصة الاستشارات الرياضية» و«منصة البيانات الرياضية» (مرصد)، و«منصة التراسل الرقمي» ومنصة (Active UAE)، وهي منصة رقمية موجهة للمجتمع.

من جانبه، الأمين العام للهيئة سعيد عبدالغفار حسين: «تأتي مشاركتنا في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية لتكون أولى مشاركات الهيئة على الإطلاق في هذا الحدث الكبير؛ انطلاقاً من أهميته وما يشكله من منصة مهمة ومناسبة لعرض الخدمات الذكية التي تقدمها الهيئة العامة للرياضة بشكل عام، وتسليط الضوء على المنصة الرقمية لمنظومة الاتحادات الرياضية على وجه الخصوص».

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