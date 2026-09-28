«التربية» تمكن ذوي الطلبة من إدارة ملفات أبنائهم رقمياً

مكّنت وزارة التربية والتعليم ذوي الطلبة من إدارة ملفات أبنائهم التعليمية رقمياً، جامعة خمس خدمات للطلبة في «منصة أولياء الأمور» الموحدة، شملت الاطلاع على ملف الطالب، ومراجعة وتحديث البيانات، ومتابعة حالة الطلبات والإجراءات، وإرفاق المستندات إلكترونياً، وتوقيع واعتماد ميثاق الشراكة بين المدرسة وولي الأمر.

وفي رسائل مدرسية اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، تأتي المنصة ضمن توجهات الوزارة لتعزيز التحول الرقمي، ورفع كفاءة وجودة الخدمات التعليمية، إذ تعمل بوصفها قناة رقمية متكاملة تمكّنهم من إنجاز ومتابعة الخدمات والإجراءات المتعلقة بأبنائهم إلكترونياً بصورة مباشرة، بدلاً من الاعتماد على المدرسة في تنفيذ الإجراءات. وشددت على مسؤولية أولياء الأمور عن صحة البيانات المدخلة وتحديثها عبر حساباتهم الموثقة.

وحددت دور المدارس في المنظومة الجديدة، في التوعية والدعم والمتابعة ومساعدة أولياء الأمور على فهم آلية استخدام المنصة، وليس تنفيذ الإجراءات أو تحديث البيانات نيابة عنهم، باستثناء الحالات التي تحددها وفق الإجراءات والصلاحيات المعتمدة.

ويمثل توقيع ميثاق الشراكة إلكترونياً أحد المتطلبات في المسار الجديد، إذ أكدت الوزارة ارتباط استكمال تحديث بيانات الطالب عبر المنصة بإتمام ولي الأمر توقيعه واعتماده من خلال حسابه الموثق.

ودعت الوزارة المدارس ورياض الأطفال إلى دعم إنجاح المبادرة، وتوجيه أولياء الأمور إلى استخدام المنصة واستكمال الإجراءات بأنفسهم، في إطار التحول نحو منظومة خدمات تعليمية رقمية أكثر سهولة وكفاءة، ترتقي بتجربة الأسر وجودة الخدمات المقدمة للطلبة.