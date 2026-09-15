«مورو» تطلق «الفوترة الإلكترونية»

أطلق مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، التابع لـ«ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، خدمة «الفوترة الإلكترونية»، لتمكين المؤسسات الحكومية والخاصة من إدارة الفواتير الإلكترونية المهيكلة ضمن بيئة رقمية آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع، بما يدعم الامتثال التنظيمي، ويعزز كفاءة الأعمال ويرسخ الثقة في المعاملات الرقمية.

وتأتي الخدمة في وقت تمضي فيه دولة الإمارات قدماً في التطبيق المرحلي لمنظومة الفوترة الإلكترونية، حيث يتوجب على المؤسسات التي تتجاوز إيراداتها السنوية 50 مليون درهم تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2026، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2027.

وقال الرئيس التنفيذي لمركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو»، محمد بن سليمان: «يمثل إطلاق خدمة الفوترة الإلكترونية من (مورو) خطوة مهمة في دعم المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات للانتقال إلى منظومة مالية رقمية أكثر تكاملاً وكفاءة واستعداداً للمستقبل».

وأوضح أن «هذا التحول لا يقتصر على الامتثال للمتطلبات التنظيمية فحسب، بل يشكل أيضاً فرصة استراتيجية لإعادة تصميم عمليات الفوترة والتقارير المالية على أسس أكثر ذكاءً وانسيابية وشفافية».

وأضاف أنه «من خلال هذه الخدمة، يتم توفير منصة موثوقة مُستضافة على (سحابة مورو) ومدعومة بمراكز البيانات الخضراء التابعة لـ(مورو)، تجمع بين الامتثال والأمن وسيادة البيانات والكفاءة التشغيلية، بما يمكن المؤسسات من تسريع جاهزيتها، وتعزيز استمرارية أعمالها ضمن بيئة رقمية متطورة».

وبيّن بن سليمان، أن «الخدمة صُممت لتمكين المؤسسات من إنشاء الفواتير الإلكترونية المهيكلة، والتحقق منها، وتوقيعها رقمياً، وتبادلها ضمن نموذج تشغيلي متكامل يدعم التوسع المستقبلي والتطورات التنظيمية المتلاحقة».

وتوفر الخدمة منصة آمنة ومتوافقة وقابلة للتوسع للفوترة الإلكترونية المتكاملة في دولة الإمارات، بما يتيح إنشاء الفواتير الرقمية المهيكلة وفق مواصفات «PINT-AE»، والتحقق المتوافق مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، والتبادل السلس، وتمكين التوقيع الرقمي، والتبادل الإلكتروني الآمن عبر نموذج (Peppol)، والتتبع اللحظي لحالة الفواتير.