«التربية» تتيح «ملف الطالب» على منصة أولياء الأمور الرقمية

أتاحت وزارة التربية والتعليم حزمة من الإجراءات المرتبطة بملف الطالب مباشرة بين يدي ولي الأمر، عبر «منصة أولياء الأمور» الرقمية للعام الدراسي 2026–2027، التي تتيح إدارة ومتابعة بيانات الأبناء، وتحديث المعلومات والوثائق، وإرسال الطلبات إلى المدرسة ومتابعتها، فضلاً عن توقيع وتحميل ميثاق الشراكة إلكترونياً، ضمن مسار رقمي موحد يبدأ بمزامنة بيانات الأبناء وينتهي باعتماد الإجراءات من المدرسة.

وتكشف المنصة، وفق الدليل الإرشادي وشاشات الاستخدام الفعلية، التي اطلعت عليها «الإمارات اليوم»، عن انتقال جانب مهم من إدارة ملف الطالب إلى ولي الأمر؛ إذ تجمع قائمة «إجراءات الطالب» خمس وظائف رئيسة تشمل: عرض الملف، وتحديث المعلومات، ومستندات الطالب، وتوقيع الميثاق، وتحميل الميثاق، بما يتيح للأسرة مراجعة جانب من البيانات والوثائق المرتبطة بالطالب وإنجاز الإجراءات المتاحة من حساب واحد.

ويبين الدليل أن البوابة صُممت لإتاحة إجراءات إلكترونية مرتبطة ببيانات الطلبة، تشمل إدراج بيانات الأبناء والاطلاع على ملف الطالب، وتقديم طلبات لتحديث بعض المعلومات وتوقيع واعتماد ميثاق الشراكة.

وتبدأ رحلة ولي الأمر في المنصة بالدخول باستخدام حساب UAE PASS المرتبط بالهوية الرقمية والمسجل في نظام «المنهل»، للتحقق من هوية المستخدم وإتاحة خدمات البوابة. وفي حال عدم احتواء حساب الهوية الرقمية على رقم الهوية، توجه المنصة المستخدم إلى تحديث ملفه الشخصي عبر تطبيق الهوية الرقمية.

وعند الدخول للمرة الأولى، تطلب المنصة إجراء «مزامنة البيانات» لجلب بيانات الأبناء المرتبطين بحساب ولي الأمر. وإذا لم يظهر أحد الطلبة، يشير الدليل إلى ضرورة التأكد من ربط ولي الأمر بنظام «المنهل» بصفة «ولي أمر مسؤول».

وتتيح المنصة لولي الأمر الاطلاع على ملف الطالب ومعلوماته الأساسية، ثم الانتقال إلى خدمة «تحديث المعلومات» لتقديم طلب تعديل عدد من البيانات، من بينها بيانات التواصل، وطريقة المواصلات، وعنوان السكن الحالي.

وتشدد المنصة، على ضرورة مراجعة البيانات بعناية، محذرة من أن المعلومات غير الصحيحة قد تؤثر في خدمات الطفل المدرسية وقد تتطلب تحديثات لاحقة، داعية أولياء الأمور إلى التحقق من صحة أرقام الاتصال وإمكانية الوصول إليها، ودقة عنوان السكن ومطابقته للمستندات الرسمية، ووضوح المستندات المرفقة، إلى جانب دقة معلومات النقل المدرسي.

وفي ما يتعلق بالنقل، توضح شاشة الخدمة أن وسيلة النقل لا يمكن تغييرها حالياً عبر هذا المسار الإلكتروني، وأن إجراء أي تعديل عليها يستوجب التواصل مباشرة مع المدرسة، رغم ظهور طريقة المواصلات ضمن بيانات الطالب.

وتمنح المنصة ولي الأمر خيار تحديد ما إذا كان سيغير عنوان السكن عند الانتقال إلى عنوان جديد، فيما يحدد الدليل متطلبات تحديث العنوان بحسب الإمارة؛ ففي دبي والإمارات الشمالية يتطلب الإجراء إدخال تفاصيل العنوان وإرفاق مستند إثبات السكن، بينما يتيح النظام في أبوظبي تحديد الموقع على الخريطة أو إدخال رقم «عنواني» من دون الحاجة إلى إرفاق مستندات.

ولا يعتمد التعديل فور إدخاله؛ إذ تعرض المنصة ملخصاً للبيانات لمراجعتها قبل الإرسال، ثم تحيل الطلب إلى إدارة المدرسة للمراجعة والاعتماد، مع تمكين ولي الأمر من متابعة حالته في قائمة «طلباتي»، حيث يظهر «قيد الإجراء» أثناء مراجعته.

وتكشف شاشات «تحديث المستندات» عن مجموعة من الوثائق التي يمكن أن تدخل ضمن ملف الطالب، مع تمييز بعض المستندات بوصفها مطلوبة في الشاشة المعروضة، من بينها صورة شخصية حديثة وواضحة للطالب، وإثبات السكن، ونسخة واضحة من الهوية الإماراتية لولي الأمر من الوجهين.

وتعرض المنصة مستندات إضافية تشمل دفتر تطعيمات الطالب، وجواز سفر الطالب، والهوية الإماراتية للطالب من الوجهين، والتقارير الطبية المعتمدة للحالات الخاصة إن وجدت، ومستند الحضانة التعليمية أو الولاية القانونية إن وجد، وجواز سفر ولي الأمر ساري المفعول.

وتحدد الشاشات صيغاً للملفات المرفوعة تشمل PDF وJPG وJPEG بحسب المستند، وبحد أقصى 2 ميغابايت للملف الواحد.

وتضيف المنصة خطوة تنظيمية قبل استكمال تحديث الوثائق، تتمثل في تحديد «فئة ولي أمر الطالب»، موضحة أن الفئة المختارة تحدد المستندات المطلوبة.

وتظهر ضمن الخيارات في الشاشة المرفقة فئات «إمام مسجد» و«موظف في وزارة التربية والتعليم» و«أخرى». وتنبه المنصة إلى أن موظفي الوزارة وأئمة المساجد يتطلب منهم تقديم مستندات إضافية، بينما يُختار «أخرى» للحالات الأخرى، مع تأكيد أن الفئة لا يمكن تغييرها بعد تقديم الطلب. ويتسق ذلك مع الدليل الذي ينص على تحديد فئة ولي الأمر وفق جهة عمله قبل تحميل المستندات، وإرفاق الوثائق المطلوبة بحسب الفئة المحددة في النظام.

ويمتد المسار الرقمي إلى العلاقة التنظيمية بين الأسرة والمدرسة، إذ تتيح المنصة توقيع واعتماد ميثاق الشراكة بين المدرسة وولي الأمر إلكترونياً. ويختار ولي الأمر الخدمة من قائمة إجراءات الطالب، ثم ينتقل إلى الميثاق المرتبط ببيانات المدرسة والطالب.

ويتعين على ولي الأمر الاطلاع على التزامات المدرسة والأسرة، ومراجعة بنود الميثاق وشروطه، ثم تحديد الموافقة عليها والضغط على «توقيع الميثاق» لاستكمال الاعتماد. وبعد نجاح العملية، تتيح المنصة تحميل ميثاق الشراكة إلكترونياً.