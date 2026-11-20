استعرضت هيئة تنمية المجتمع بدبي، خلال مشاركتها في «أسبوع دبي للمستقبل 2026»، مبادرات ومشاريع تعكس توجهاتها نحو تطوير مستقبل الخدمات الاجتماعية.

وقال مدير إدارة الاستراتيجية والريادة المؤسسية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، عبيد الشويهي، إن عدد الأسر المنتجة المسجلة لدى الهيئة يبلغ 195 أسرة، لافتاً إلى أن الهيئة تشرف على تنفيذ استراتيجية دبي للتمكين، التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال العام الجاري، وتتضمن مسارين رئيسين هما «مسار الباحثين عن عمل» و«مسار رواد الأعمال المنزلية»، من خلال 19 خدمة ضمن استراتيجية دبي للتمكين، تتيح توجيه المستفيدين نحو الفرص المناسبة لإمكاناتهم وطموحاتهم المهنية.

وأفاد الشويهي بأن استراتيجية دبي للتمكين تولي أهمية خاصة لرفع جاهزية الباحثين عن عمل، من خلال تطوير مهاراتهم وكفاءاتهم المهنية، وتعزيز مواءمتها مع احتياجات سوق العمل، وتيسير وصولهم إلى الفرص الوظيفية المناسبة، بالتعاون مع الشركاء من مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المهني والاستقلال المالي المستدام.

وأضاف أن الاستراتيجية تدعم رواد الأعمال المنزلية من خلال منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل تقييم المشاريع، والتدريب والتأهيل، والاستشارات المتخصصة، وتطوير الهوية والعلامة التجارية، إلى جانب توفير فرص التسويق والبيع.

وكشف الشويهي عن إطلاق لعبة «فريج 2071» ضمن فعاليات أسبوع دبي للمستقبل، وهي تجربة رقمية تفاعلية مبتكرة، تأخذ المشاركين في رحلة لاستشراف مستقبل الخدمات المقدمة لكبار المواطنين في دبي.

وتحدث الشويهي عن منصة إدارة الحالات الموحدة (UCMS)، موضحاً أنها تمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة إدارة الحالات الاجتماعية، من خلال نظام رقمي متكامل يوحد البيانات والإجراءات، ويعزز كفاءة التنسيق بين الخدمات والجهات المعنية، بما يسهم في تقديم خدمات اجتماعية أكثر تكاملاً وسرعة واستجابة لاحتياجات الأفراد والأسر، ولفت إلى أن المنصة تعزز التكامل الرقمي وتبادل البيانات مع 23 جهة اتحادية ومحلية، لافتاً إلى أن المنصة تدعم رحلة المستفيد، بدءاً من استقبال الطلبات والتقييم الشامل للاحتياجات، مروراً بتخطيط التدخلات وتنسيق الخدمات ومتابعة تنفيذها.

من جانبها، تحدثت رئيسة قسم إدارة المشاريع في هيئة تنمية المجتمع بدبي، عفراء السويدي، عن منصة «أجيال دبي»، موضحة أن المنصة تجمع بين المعرفة والتطبيق من خلال محتوى تعليمي مبسط وعملي باللغتين العربية والإنجليزية، يستهدف بصورة رئيسة الأطفال من عمر ثمانية أعوام إلى 14 عاماً وأولياء أمورهم، مع توفير نسخة مخصصة للهواتف الذكية، تتيح الوصول بسهولة إلى المحتوى التعليمي والإرشادات العملية، بما يجعل التعلم جزءاً من الحياة اليومية للأسرة.

وأشارت إلى أن المنصة تتبنى مفهوم «اللحظات الأسرية»، من خلال أنشطة ومحتوى تفاعلي يعززان الحوار والتعلم المشترك بين الآباء والأمهات وأبنائهم، كما تتيح للأسر متابعة تطور مهارات الأطفال وتوجيه تجاربهم الرقمية، ضمن بيئة تعليمية تراعي القيم المجتمعية والهوية الثقافية، وتوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وتعزيز الروابط الأسرية.

وأكدت أن المنصة تجسّد توجه دبي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الإنسان والأسرة، من خلال منظومة تعليمية قابلة للتطوير المستمر، وإضافة محتوى وأدوات ومسارات جديدة تواكب التطورات التقنية واحتياجات الأجيال المقبلة.