إنجاز المرحلة الأولى من مضمار الدراجات الجبلية في «حديقة مشرف»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت بلدية دبي عن إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مضمار الدراجات الجبلية في غابات مشرف الوطنية، الذي يبلغ طوله الإجمالي مع اكتمال مرحلتيه 50 كيلومتراً، ليكون بذلك أول مضمار جبلي من نوعه في دبي. يأتي ذلك تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية لرفع مستوى جودة الحياة وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأفضل للعيش والأكثر نشاطاً وصحة على مستوى العالم، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية.

ويأتي تنفيذ المشروع لتوفير البيئة المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية الآمنة بيئياً، وتطبيق أحدث اشتراطات السلامة والأمان ذات الصلة، حيث يمتد المضمار على مرحلتين طول الأولى 20 كيلومتراً (المسار الأخضر والأزرق) والثانية 30 كيلومتراً (المسار الأحمر)، بين ما يزيد على 70 ألف شجرة، ليضاف الى مجموع مسارات الدراجات الهوائية القائمة والمخطط لها مستقبلاً في دبي.

من جانبه قال مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري: «صُمم مضمار الدراجات الجبلية وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، وبما يتوافق مع طبيعة المنطقة ومتطلبات المستخدمين من الهواة والمحترفين، لتشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الجبلية، والارتقاء بمستوى جودة الحياة وممارسة الرياضة بشكل عام».

مواصفات عالمية

ويبلغ عرض المسار في جزئه الأول ثلاثة أمتار، ويمر بشكل متعرج بين ممرات غابات حديقة مشرف الوطنية، ليستوعب ما يزيد على 3000 دراج في اليوم، حيث يبدأ المضمار من المنطقة المخصصة بجوار البوابة الرئيسة لحديقة مشرف الوطنية، لينتهي في النقطة عينها، مع توافر ثلاثة مسارات مخصصة للعودة السريعة، كما يتميز المضمار بوعورة تصل إلى المستوى الأزرق في انسيابية تناسب هواة ممارسة هذه الرياضة، كما يحتوي المضمار على ثلاثة جسور عبور كمرحلة أولى تصل إلى 10 جسور ليكون الوجهة الجديدة في الإمارة لهواة الرياضة والمغامرة، ونواة لاستضافة مسابقات إقليمية وعالمية مستقبلاً، كما سيتم توفير خارطة رقمية للمسارات، بحيث تمكن الدراج من مشاركة الموقع من خلالها وتتبع المسار، كما تم توفير 124 لوحة إرشادية.

الطاقة الاستيعابية اليومية للمرحلة الأولى 3000 دراج بمسار متعرج.

صُمم وفق مواصفات عالمية تتوافق مع متطلبات الهواة والمحترفين.

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