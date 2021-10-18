نتائج المنتخب السلبية ومصير مارفيك.. أمام اتحاد الكرة اليوم

المصدر: منصور السندي ■ دبي

يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بمقره في دبي، اليوم، اجتماعاً برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس الاتحاد.

وعلى الرغم من أن اتحاد الكرة لم يعط مزيداً من التفاصيل بشأن الأجندة التي سيبحثها خلال الاجتماع المرتقب، فإن النتائج السلبية الأخيرة للمنتخب الوطني في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكذلك مصير مدرب المنتخب، الهولندي فان مارفيك، تتصدران أجندة الاجتماع، إذ من المتوقع الخروج بقرارات قوية وحازمة، بهدف وضع حد للأزمة التي يمر بها المنتخب، بسبب استمرار نزف النقاط وإهدار تسع نقاط مقابل حصوله على ثلاث نقاط فقط من أصل أربع مباريات خاضها حتى الآن في التصفيات، إذ تعادل في ثلاث مباريات أمام كل من لبنان وسورية والعراق، وخسر في مباراة واحدة أمام إيران، ليتراجع ترتيبه في المجموعة الأولى من المركز الثالث إلى الرابع برصيد ثلاث نقاط، وبات موقفه معقداً في المنافسة على بطاقة التأهل للمونديال.

وبدأ الجمهور الإماراتي وكذلك الشارع الرياضي غاضباً من نتائج المنتخب في الفترة الأخيرة، على الرغم من أنه خاض ثلاث مباريات من أصل أربع مباريات في الدولة وأمام جمهوره، في حين خاض مباراة واحدة فقط خارج الدولة أمام المنتخب السوري.

• المنتخب أهدر تسع نقاط وحصل على ثلاث فقط، من أصل أربع مباريات خاضها في التصفيات.

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