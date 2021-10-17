17 فعالية دولية في دبي خلال نهاية الأسبوع

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت الفعاليات الرياضية، التي أقيمت في مختلف مناطق دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ووصل عددها إلى 17 فعالية نهاية الأسبوع الماضي، مشاركة وحضور أكثر من 25 ألف مشجع من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة وخارجها.

وقال بيان صحافي: «تصدرت الفعاليات المباراة النهائية من الدوري الهندي الممتاز للكريكيت، التي أقيمت، أول من أمس، وفاز فيها فريق شيناي كينغز على فريق كولكاتا نايت رايدرز على استاد دبي الدولي للكريكيت، بحضور أكثر من 14 ألف متفرج، كما شارك أكثر من 1200 عداء في سباق «ماي دبي نصف ماراثون المدينة»، الذي نظمته شركة «بروموسفن للتسويق الرياضي» ، أول من أمس، في منطقة مركز دبي المالي العالمي».

واستضاف مجمع حمدان الرياضي، السبت، منافسات «بطولة آيبكس الأولى للبراعم للسباحة المفتوحة»، التي شارك فيها أكثر من 350 سباحاً وسباحة من عمر سبعة إلى 10 أعوام من 20 نادياً وأكاديمية.

وأقيم مساء الخميس منافسات سباق الجري الليلي في أكاديمية دبي الدولية بمنطقة البرشاء، كما أقيمت بطولة بادوين للريشة الطائرة، التي نظمتها أكاديمية فينكس الرياضية في مقرها بمنطقة (القوز 3)، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار.

وتنافس مجموعة من أشهر صنّاع المحتوى ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي من الرجال والنساء، في بطولة «سوشيال نوك أوت» للفنون القتالية، التي أقيمت في قاعة كوكاكولا أرينا بمنطقة سيتي ووك - دبي، وأقيمت فعاليات بطولة ترايثلون جي إل إل في منتجع جبل علي للغولف بمنطقة جبل علي، كما أقيمت بطولة جي إي سي تيك للشركات الخاصة في أكاديمية جيمس الحديثة بمنطقة ند الشبا، التي تستمر حتى السادس من نوفمبر.

كما أقيمت دورة الشطرنج السريع التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة في قاعة الشيخ سعيد بن حمدان آل مكتوم، ونظم مجلس دبي الرياضي دورة تأهيلية مجانية في البولينغ للسيدات بمركز دبي الدولي للبولينغ في منطقة الممزر، وأقيمت بطولة إس بي إل للملاكمة في «لابيرل» بالحبتور سيتي، وأقيم ملتقى الأولمبياد الخاص الإماراتي لرياضة الفلوربول الموحد في نادي دبي لأصحاب الهمم بمنطقة النهدة، كما أقيمت سلسلة سباقات سبينس العائلي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news