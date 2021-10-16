العنبري: "الأمور الفنية" ليس مشكلة المنتخب الحقيقية

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

قال مدرب فريق الشارقة، عبدالعزيز العنبري، أنه لا علم له بأي ترشيح له لتولى تدريب المنتخب خلفا للهولندي، فان مارفيك. وتم تداول اسم العنبري إلى جانب مدرب شباب الأهلي مهدي علي على حسابات "التواصل الاجتماعي"، لتولى القيادة الفنية للأبيض، بعد تراجع نتائج المنتخب في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، تحت قيادة مارفيك، مشيرا إلى أن "الأمور الفنية ليست المشكلة الحقيقية للمنتخب".

وقال مدرب الشارقة في تصريحات صحافية عقب التعادل 2-2 مع عجمان في كأس رابطة المحترفين أمس: "بكل أمانة لست متابعا لما يُعرض على الساحة حاليا بشأن ترشحي لمهمة تدريب المنتخب، لأنني لا أملك أي حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي لا أستطيع أن أُدلي بأي تصريحات حول هذا الشأن".

وأضاف: "أعتقد أن الوقت الحالي غير مناسب للحديث عن أمور سلبية تخص المنتخب، اللاعبون في حاجة لدعم معنوي أكبر في الفترة المقبلة، ولا أعتقد أن الجوانب الفنية للأبيض هي المشكلة الحقيقية التي يُعاني منها منتخبنا، هناك أمور أخرى يحتاجها الفريق الوطني وأبرزها من وجهة نظري، هي الجانب النفسي والدعم المعنوي، علينا جميعا أن نتكاتف خلف اللاعبين ونمنحهم الثقة لأن مشوار التصفيات مازال طويلا وحظوظ الأبيض في التأهل مازالت موجودة وعلينا أن نثق في كوادر المنتخب.

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