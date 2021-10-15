سيد مصطفى À عجمان

تتجدد المواجهة بين عجمان والشارقة للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق للبرتقالي أن تغلب على الشارقة في المواجهة التي جمعتهما في الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، وهي النتيجة التي من المتوقع أن ترفع من وتيرة وحماسة مواجهة الليلة.

ويسعى رجال المدرب الصربي غوران، إلى إثبات قدراتهم في مواجهة الملك، والتأكيد على أن نتيجة مباراة الدوري لم تكن مصادفة أو ضربة حظ، والسعي نحو المنافسة على لقب هذه البطولة، خصوصاً أن الفريق أصبح حالياً يملك شخصية قوية اختلفت عن المواسم الماضية، فيما يُدرك الشارقة أنه ليس في حاجة لاستقبال صدمة جديدة بعد أن ودع دوري أبطال آسيا، وابتعد قليلاً عن صدارة الدوري ويهم مدربه عبدالعزيز العنبري أن يستعيد الفريق صورته القوية من جديد، ويحصل على دفعة معنوية قبل أن يعود لاستكمال منافسات الدوري.

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