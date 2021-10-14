المصدر: الإمارات اليوم

محاضرة

نظّمت إدارة الشؤون الصحية والطب الرياضي بنادي الشارقة، بالتعاون مع شركة الشارقة لكرة القدم، محاضرة حول الصحة النفسية للاعبين، قدمها المحاضر استشاري العلاج النفسي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتورجاسم المرزوقي.

مبخوت

تفاجأ الصحافيون الذين كانوا يغطون مباراة المنتخب الوطني مع نظيره العراقي في استاد زعبيل بعدم حضور لاعب المنتخب علي مبخوت للمؤتمر الصحافي عقب المباراة، إلى جانب مدرب المنتخب مارفيك، رغم اختياره أفضل لاعب في المباراة.

استغراب

استغرب مدرب العين وشباب الأهلي سابقاً، الروماني أولاريو كوزمين، عدم اهتمام مسؤولي النادي بإحدى المواهب الصاعدة في المنتخب، لتعزيز الجانب البدني له منذ الصغر، لمساعدته على إظهار موهبته بشكل أفضل في الملاعب، وقدرته على مواجهة اللاعبين الدوليين في المنتخبات الأخرى.

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