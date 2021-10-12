نجم العين السابق فالديفيا.. يتحول إلى "معلق رياضي"

المصدر: معاذ كمبال - العين

انضم نجم فريق العين والوحدة السابق، التشيلي خورخي فالديفيا بصورة رسمية إلى طاقم العمل في قناة " ESPN" التشيلية الرياضية في مشوار جديد بعيد عن ملاعب كرة القدم، وفقاً لما أعلنه "الساحر" عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "أنستغرام" مساء أمس.

ويعد فالديفيا من أشهر نجوم العين في تاريخ الفريق، وكان له دور رئيس في فترة مميزة للفريق العيناوي، وشارك فالديفيا "37 عاما" في تحليل الجولتين التي خاضتها تشيلي أمام بيرو وبارغواي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكان لاعب الوسط لعب لعدد من الأندية التشيلية والبرازيلية، وخلال مشواره في الإمارات توج مع العين والوحدة بألقاب في كأس رئيس الدولة وكأس رابطة المحترفين وكأس السوبر.

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