3 لاعبين من «الشارقة للدفاع عن النفس» يدخلون التصنيف الدولي للكاراتيه

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

كشف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عن دخول ثلاثة من لاعبيه في التصنيف الرسمي للاتحاد الدولي للكاراتيه لفئتي الناشئين والشباب، وهم كل من يعقوب عباس (47 على مستوى العالم)، وعلي يوسف (72)، وإبراهيم بخيت (100)، بعد اكتمال مشاركتهم في بطولة الدوري العالمي التي أقيمت في تركيا أخيراً.

وأكد النادي في بيان صحافي «هذه الخطوة هي الأولى في مسيرة اللاعبين الثلاثة، ما يعكس النقلة الفنية المميزة التي تعكس جهود إدارة التدريب الرياضي، وحرص اللاعبين على الاستفادة من المقومات التدريبية التي يوفرها النادي لمنتسبيه».

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد العويس، اعتزاز النادي بجهود أبنائه، وتطلعاتهم نحو الوصول لتحقيق الإنجازات الدولية، موضحاً أن الدعم اللامحدود لمجلس الشارقة الرياضي أسهم في تطوير آليات استكشاف اللاعبين الموهوبين وتطويرهم.

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