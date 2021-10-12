الطلياني: مبخوت لاعب بارع وقادر على التسجيل في المباريات المقبلة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دعا لاعب القرن في الكرة الإماراتية، عدنان الطلياني، المشجعين إلى مواصلة دعم المنتخب الوطني، ومساندته في جميع مبارياته، مهما كانت النتائج.

وقال الطلياني في بيان صحافي، أمس: «الأبيض في حاجة ماسة إلى محبيه، وأتمنى أن أرى الجمهور الإماراتي يهتف للمنتخب وللاعبين طوال مباراة العراق والمواجهات المتبقية في التصفيات، لأن التشجيع يدفع اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، وأدعو الجميع إلى بث الروح الإيجابية في نفوس اللاعبين، من أجل أن يواصلوا مشوار التصفيات بمعنويات عالية».

وأشاد لاعب القرن بالدور الذي يلعبه بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يقدمون دعماً إعلامياً للمنتخب نابعاً من القلب، وهذا عمل رائع نحن في حاجة إليه، فالمنتخب يحتاج الآن إلى التكاتف أكثر من أي وقت مضى، لأنه يواجه منتخبات قوية، تعوّدت على التأهل إلى كأس العالم، ولديها خبرات كبيرة.

وجدد الطلياني ثقته بلاعبي الأبيض، وأشاد بعطائهم والتزامهم وانضباطهم، مؤكداً أنه شخصياً يقدم كل الدعم لهم، ويقف إلى جانبهم في كل الظروف، مشيراً إلى أن لاعبي المنتخب يقاتلون من أجل تحقيق حلم التأهل إلى المونديال، وطموحاتهم كبيرة.

وقال: «الأبيض يضم لاعبين موهوبين، خصوصاً النجم الدولي علي مبخوت، الذي يوجد ضمن قائمة هدافي العالم برصيد 77 هدفاً، فعلي مبخوت لاعب موهوب، وهداف من طراز خاص، لكن أعظم هدافي العالم في بعض الأحيان لا يستطيعون تسجيل الأهداف في بعض المباريات، لأسباب مختلفة، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، فوجود مبخوت ضمن قائمة هدافي العالم لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة لبراعته في اقتناص الأهداف، وقدرته على التسجيل في أصعب الظروف».

وأكد أن علي مبخوت قادر على التسجيل في المباريات المقبلة، لأنه مؤهل، وله خبرات واسعة في المباريات الدولية، مجدداً ثقته ببراعته وموهبته وقدرته على التغلب على كل التحديات.

ودعا الطلياني الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى الوقوف خلف المنتخب في كل الظروف، وتقديم الدعم والمساندة له.

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