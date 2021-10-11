الإمارات بطل «غرب آسيا» في الرجبي.. رجالاً وسيدات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ظفر المنتخب الوطني للرجبي بكأس غرب آسيا للرجال والسيدات، التي أُسدل عليها الستار بملاعب اسباير في العاصمة القطرية الدوحة، متفوقاً على منتخبات قوية في اللعبة، ويؤكد جدارته باللقبين.

وأعرب رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، قيس الظالعي، عن سعادته بالنجاح الذي حققه البطولة، وقال في تصريحات صحافية: «الاتحاد القطري وفر كل عوامل نجاح البطولة، على مستوى الإقامة والملاعب والإجراءات الاحترازية، وهناك عدد من المنتخبات ظهر بمستوى جيد، كمنتخبَي إيران وسورية على مستوى السيدات، خصوصاً أن كليهما أقل معدل أعمار في البطولة، وأيضاً قطر لديها منتخب قوي، سواء على مستوى الرجال أو السيدات، ويستعد للمشاركة في تصفيات المونديال بمدينة دبي الرياضية، وسعيد لمشاركة العراق وفلسطين للسيدات للمرة الأولى في آسيا، وهناك منتخبات اعتذرت لظروف مختلفة، ولو اكتمل عدد المنتخبات سنصل إلى ثمانية منتخبات للرجال ومثلها للسيدات، وستكون النسخة المقبلة في دبي، وأتمنى مشاركة جميع منتخبات غرب آسيا».

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الإمارات للرجبي، محمد الزعابي: «الإنجاز ثمرة جهود كبيرة، وعمل جماعي متكامل، سواء من مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أو أعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري وجميع اللاعبين، والمثير أن بطولة آسيا ألغيت بسبب فيروس (كورونا)، واستحدثت بطولات أخرى، وهناك خمس مناطق في القارة، وأبطال هذه المناطق سيتجمعون في البطولة الآسيوية».

وأشار إلى أن «المنتخب أمامه محطتان، حيث سيلعب أربع مباريات ودية أمام كازاخستان خلال معسكر خارجي، وفي أول نوفمبر سيعسكر منتخب روسيا رابع أوروبا في دبي، ويلعب مع منتخبنا أربع مباريات، وهي آخر محطة إعداد قبل تصفيات مونديال جنوب إفريقيا 2022».

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس البعثة، محمد شاكر: «سعادتنا كبيرة بهذا الإنجاز الذي كلل تعب سنوات من الجهد والعرق، للوصول بالرجبي الإماراتي إلى الصدارة، فقد بات منتخبنا من أصحاب الخبرة في التعامل مع البطولات، وقبل السفر كان طموحنا اللقب، ولا ننكر أن جميع المنتخبات المشاركة كانت قوية، والكل يريد الصدارة، خصوصاً منتخب قطر صاحب الصدارة، وأيضاً إيران الذي ظهر قوياً على مستوى الرجال والسيدات، وأعتقد أنه خطوة مميزة من أجل خطوات أخرى وطموحات أكبر».

وأعرب كابتن منتخب الإمارات، خالد الجنيبي، عن سعادته الكبيرة بالإنجاز وقال: «قيادتنا علمتنا المركز الأول، وهو دائماً شعارنا، حتى لو لم نوفق في بطولات سابقة، كما أن الفوز ببطولة غرب آسيا يمثل دافعاً معنوياً وحافزاً كبيراً، قبل خوض تصفيات المونديال، الشهر المقبل، وستكون هذه البطولة نقطة انطلاقة للرجبي الإماراتي على المستوى العالمي».

وقالت كابتن منتخب السيدات، أسماء الزعابي: «احتفالية رائعة اكتملت بالفوز بالبطولتين، ورغم أننا حسمنا اللقب قبل الرجال، إلا أننا كنا ننتظر فوزهم كي تكتمل الفرحة، ونعود إلى الوطن بلقب غرب آسيا، وعلينا أن نفكر في المستقبل وأن ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك على المستويين القاري والعالمي».

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