دوري الصالات.. محمد حسن يحرم خورفكان الفوز في آخر ثانية

المصدر: محمد فاضل ■ أبوظبي

تعادل فريقا الظفرة وخورفكان بنتيجة 3-3، في قمة الجولة السابعة من دوري الإمارات لكرة قدم الصالات، أمس، بقاعة بينونة في مدينة الظفرة، ليصبح رصيد كل من الفريقين 16 نقطة في المركزين الأول والثاني، حيث يتقدم خورفكان على الظفرة بفارق الأهداف، يليهما النصر والبطائح، ولكل منهما 13 نقطة.

وسجل أهداف الظفرة، البرازيلي اندري فينيكيوس (هدفين) في الدقيقتين (8 و32)، ومحمد حسن في الثانية الأخيرة من المباراة، بينما سجل أهداف خورفكان خالد عبدالله (هاتريك) في الدقائق (3 و5 و14) من الشوط الثاني.

وظهرت المباراة بمستوى فني مميز، لما يتمتع به لاعبو الفريقين من إمكانات فنية مميزة، خصوصاً أن معظم لاعبي منتخب الصالات يمثلون الفريقين.

من جهته، قال مشرف فريق الظفرة، حسن الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: «ظهرت المباراة بمستوى فني يليق بالنقلة النوعية التي تشهدها كرة الصالات في الوقت الحاضر، وتبشر بمستقبل باهر للمنتخبات الوطنية، بعد أن قدم الفريقان مباراة رفيعة المستوى، بغض النظر عن النتيجة، وظهرت المباراة وكأنها مباراة نهائي مبكر»، موضحاً أن «جهود اللجنة التنفيذية للصالات بتطوير اللعبة أكدتها المباراة».

وتختتم الجولة مساء اليوم بإقامة مباراتين، إذ يلتقي عند الساعة الخامسة النصر مع البطائح، وفي السابعة مساء يلعب الحمرية مع شباب الأهلي.

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