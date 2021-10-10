النصر ينعى أبوالشوارب في وفاة شقيقته

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نعى نادي النصر رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم في وفاة شقيقته التي وافتها المنية مساء أمس، وكتب نادي النصر على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "خالص العزاء وصادق المواساة".

وأضاف النادي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى عبد الرحمن عبيد أبوالشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم لوفاة المغفور لها بإذن الله (شقيقته)، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون".

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