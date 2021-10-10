قوارب التجديف تبحر في قناة دبي المائية السبت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما يوم السبت المقبل ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2021-2022.

وكانت فعاليات الموسم قد انطلقت بنجاح كبير يوم الجمعة الماضية مع اقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما والذي شهد مشاركة 35 قاربا حيث يحفل الموسم بالعديد من الفعاليات الرياضية البحرية لمختلف الفئات ويستمر حتى شهر مايو القادم والذي سوف يشهد عرس الختام سباق القفال في نسخته رقم 31.

ويواصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اهتمامه بهذه الفئة منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدما والتي تعد واحدة من أقدم المنافسات التي ينظمها النادي منذ موسم 1996-1997 حيث انطلقت حينها ترجمة لرؤى المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم -طيب الله ثراه- من أجل إحياء موروث الآباء والأجداد.

ووقع اختيار اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على قناة دبي المائية لتحتضن السباق الكبير حيث سيقام السباق قبالة محمية رأس الخور للحياة الفطرية وبمحاذاة ممشي الجداف وينطلق السباق لمسافة تزيد عن كيلومترين من عمق القناة باتجاه خط النهاية قبالة فستيفال سيتي عند مدخل خور دبي.

1997

أطلق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منافسات قوارب التجديف المحلية 30 قدما للمرة الأولى في السابع من شهر مارس عام 1997 وشهد السباق الاول مشاركة 15 قاربا وتوج بالمركز الأول القارب فتح المعين 2 بقيادة النوخذة خليفة علي النزر.

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