«عمومية السباحة» تعتمد لائحة النظام الأساسي

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

اعتمدت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة لائحة النظام الأساسي بعد إجراء التعديلات كافة عليها بما يتماشى مع دليل الحوكمة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد ظهر أمس، عن طريق الاتصال المرئي، وبحضور ممثلين عن اللجنة الأولمبية الوطنية والهيئة العامة للرياضة.

وبدأ اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بكلمة من جمعة البلوشي نائب رئيس الاتحاد نيابة عن الرئيس سلطان السماحي، رحب فيها بالحضور، ثم أدار الجلسة الأمين العام للاتحاد عبدالله الوهيبي. وقام الاتحاد بإرسال اللائحة إلى الأندية بعد إجراء التعديلات وقامت الجمعية العمومية باعتماد هذه التعديلات في الجمعية العمومية غير العادية.

وقال الوهيبي في تصريح صحافي، إن أعضاء الجمعية العمومية اعتمدوا كل بنود لائحة النظام الأساسي، بالإجماع، وأشار إلى أنه سيتم ترجمة اللائحة وإرسالها إلى الاتحاد الدولي لاعتمادها، ومن ثم تحديد آلية إجراء الانتخابات وفقاً للائحة.

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