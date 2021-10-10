«سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة» راعياً ذهبياً لشباب الأهلي

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

وقّع نادي شباب الأهلي اتفاقية شراكة استراتيجية، مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، لتكون الراعي الذهبي للفريق الأول لكرة القدم لموسم 2021-2022، وبموجب الاتفاقية سيتم وضع شعار الراعي الجديد على ظهر قميص الفريق.

جرى التوقيع على الاتفاقية التي تمتد لموسم واحد، بمقر سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، بحضور المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، الدكتور محمد الزرعوني، وعضوي مجلس إدارة نادي شباب الأهلي هشام القاسم، وطلال الشنقيطي، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين، كما وجد خلال مراسم التوقيع لاعبا الفريق الأول، قائد الفريق وحارس المرمى ماجد ناصر، واللاعب يحيى الغساني.

وقال بيان صحافي: «تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية نادي شباب الأهلي، لمد جسور التعاون مع المؤسسات الوطنية التي تستهدف دعم القطاع الرياضي، وفي إطار تكامل الأدوار بين المؤسسات الرياضية والاقتصادية، في سبيل الارتقاء بإنجازاتنا الوطنية، ورفع راية دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الرياضية».

من جهته، عبّر المدير العام لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، الدكتور محمد الزرعوني، عن فخرهم برعاية نادي شباب الأهلي، وقال: «يعتبر نادي شباب الأهلي أحد الأندية الأنجح والأشهر، وقد استطاع تعزيز مكانته كفريق بارز في القارة الآسيوية، وعلى المستوى المحلي، وبما أن نادي شباب الأهلي هو أحد الأندية الرياضية ذات القاعدة الجماهيرية الأوسع في الدولة، نفخر بأن نكون أحد شركائه الاستراتيجيين والداعمين لتعزيز أهداف وطموحات جماهيره لاستدامة البطولات والنتائج المشرفة».

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