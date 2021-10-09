قمصان العين تحمل شعار «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن توقيع اتفاق تعاون مع نادي العين الرياضي الثقافي، مساء اليوم، لينضم «الزعيم» بموجب الاتفاقية إلى أكبر وأهم حدث يشهده العالم بمختلف القطاعات في ظل الجائحة، مواصلة لمسيرة معارض إكسبو الدولية التي بدأت منذ 170 عاماً لتوفر منصة لاستعراض أهم الابتكارات التي رسمت ملامح العالم الذي نعرفه اليوم. وبموجب الاتفاق سيرحب «إكسبو 2020 دبي» بلاعبي نادي العين وجمهوره في فعاليات ضمن موقع الحدث العالمي تشمل حصصاً تدريبية وفرصاً للقاء النجوم والتفاعل معهم، وسيحمل لاعبو نادي العين شعار «إكسبو 2020 دبي» على قمصانهم.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار محمد بن ثعلوب الدرعي، في تصريحات صحافية: «فخورون في العين، بتوقيع اتفاق التعاون مع إكسبو، انطلاقاً من رؤية النادي الداعمة للمشاركة في المحافل العالمية والمناسبات الوطنية والمبادرات المجتمعة، ونعتز بشراكتنا مع إكسبو2020، الذي أكد المقدرات الحقيقية لدولتنا الحبيبة والتي أثبتت من خلال استضافتها لأهم حدث بالعالم في ظل الجائحة، بمشاركة 192 دولة».

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