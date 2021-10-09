تحديث مواعيد بطولات «الصالات».. ونهائي الكأس 10 مارس المقبل

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

كشف الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات شهاب العوضي، عن اعتماد عدد من التحديثات المهمة في مواعيد انطلاق بطولات كرة الصالات لكرة القدم التي تنظم في الدولة، وختام، وأبرزها تحديد مواعيد المعسكرات التدريبية الداخلية للمنتخب الوطني تمهيداً للمشاركة في تصفيات غرب آسيا المؤهلة لنهائيات آسيا، التي ستقام إبريل العام المقبل في الكويت، والمشاركة في «خليجي الصالات» في السعودية فبراير المقبل. وقال العوضي لـ«الإمارات اليوم»: «إن التحديثات الجديدة التي تم اعتمادها تأتي لدعم استعدادات المنتخب تمهيداً لمشاركاته الدولية التي تعد استحقاقاً مهماً للرياضة الإماراتية».

وأوضح: «تم تحديد موعد المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة لتقام في 10 من مارس العام المقبل، على أن ينطلق دور المجموعات للبطولة في 25 ديسمبر المقبل، بينما ستقام مباراتا نهائي الدوري العام (البلاي أوف) في 25 و28 فبراير العام المقبل، كما تم تحديد موعد 17 يناير المقبل لانطلاق كأس الاتحاد التي تقام من دون مشاركة اللاعبين الدوليين، بحيث يقام نهائي البطولة في 22 فبراير المقبل، كما تم تحديد السادس من نوفمبر المقبل موعداً لانطلاق منافسات الدور الثاني من منافسات الدوري العام ودوري الرديف».

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