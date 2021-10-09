تحديات «الثلج والمرموم والعائلي» تتصدر فعاليات نهاية الأسبوع في دبي

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

تصدرت بطولات تحدي الثلج وتحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات، وتحدي الإطارات العائلي، قائمة الفعاليات التي تقام في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، وتتضمن 12 فعالية رياضية متنوعة، أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتوزعت في مختلف مناطق دبي، وشارك فيها مئات المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة وخارجها.

وفاز الروسي سيرجي بيرلجين، الذي يزور الدولة حالياً، وجاء مع زوجته خصيصاً إلى دبي للمشاركة في تحدي الثلج، ليحقق المركز الأول في منافسات النسخة الـ12 من بطولة تحدي العوائق الجليدية (تحدي الثلج)، الذي أقيم في «سكي دبي» بمول الإمارات، وتوج الفائزين أمين عام مجلس دبي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة.

وشهدت النسخة الثانية من «تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات» منافسات قوية بين المشاركات والفرق من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، من أبرزهم الفريق الكويتي، الذي جاء إلى دبي خصيصاً للمشاركة في التحدي الذي نظمته شركة «فت جروب مي» في مضمار القدرة بمحمية المرموم الصحراوية، وتحت رعاية موانئ دبي العالمية، وتضمن فئتين (الفردي والفرق) لمسافتي 40 كيلومتراً، و70 كيلومتراً.

وشهد «تحدي الإطارات العائلي» مشاركة واسعة من الرجال والسيدات، والذي أقيم لأول مرة، ونظمته شركة فت أون كليك في منطقة لاست إكزت بمحمية المرموم الطبيعية، وتضمن العديد من العوائق المملوءة بالتحدي والمغامرة، منها رفع الإطارات وسحبها والقفز بين الإطارات المتجاورة، والتدحرج بالإطار العملاق وتجاوز جسر الإطارات والجري.

كما أقيم «سباق ميناء خور دبي هاربور» للجري لأول مرة في منطقة خور دبي هاربور، وشارك فيه عدد كبير من العدائين من كافة المستويات البدنية من المبتدئين والمحترفين ضمن أربع مسافات 3 و 5 و 10 كيلومترات، بالإضافة إلى مسافة 1.5 كيلومتر المخصصة للأطفال من عمر 4 إلى 12 سنة، واستمتع المشاركون بالمناظر الخلابة لمياه خور دبي ومحمية رأس الخور.

ويشارك أكثر من 500 عداء في سباق «سوبر سبورت للجري»، الذي تنظمه شركة سوبر سبورت الرياضية في ميدان، ويتضمن السباق التنافس في 4 مسافات، هي 3 و5 و10 و16 كيلومتراً.

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي منافسات «بطولة آيبكس للسباحة المفتوحة» التي يشارك فيها أكثر من 650 سبّاحاً وسبّاحة من 25 نادياً وأكاديمية، كما يشارك منتخب الإمارات في البطولة لاختيار سباحين للمشاركة في البطولة العربية التي تقام في الدولة، وتختتم اليوم.

كما تنظم شركة إعمار العقارية بطولة «إعمار للاسكواش» التي تقام في صالة مارينا بروميناد للاسكواش، وتفتح فيها المشاركة لسكان إعمار مارينا للرجال والسيدات.

فعاليات أخرى

■ اختتمت بطولة تيبا المفتوحة للريشة الطائرة التي نظمتها مجموعة تيبا الهندية وأكاديمية إكسترا سبورت في مدرسة التفاحة الدولية بدبي من 30 سبتمبر حتى 8 الجاري.

■ تتواصل منافسات النسخة الثانية من بطولة «تحدي الكروس فيت» للرجال والسيدات، التي يشارك فيها أكثر من 100 مشارك، وينظمها ويستضيف منافساتها نادي ماكس آند إيجل، وتختتم اليوم.

■ تقام اليوم فعاليتا بطولة فلاي هاي لرفع الأثقال، وبطولة العودة إلى سباقات الدراجات الهوائية في مضمار القدرة للدراجات الهوائية.

■ تستمر منافسات الدوري الهندي الممتاز للكريكت الذي تقام منافساته في استاد دبي للكريكت.

• الروسي سيرجي بيرلجين توج بطلاً لـ «تحدي الثلج»، الذي أقيم في «سكي دبي» بمول الإمارات.

• أقيم «سباق ميناء خور دبي هاربور» للجري لأول مرة في منطقة خور دبي هاربور.

• شهدت النسخة الثانية من «تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات» مشاركة لأول مرة لفريق كويتي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news