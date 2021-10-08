منتخب السباحة يخوض «تحدي إيبكس» تحضيراً للبطولة العربية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يشارك سباحو المنتخب الوطني في بطولة إيبكس للسباحة، والتي تقام في مجمع حمدان بن محمد الرياضي بدبي، اليوم وغداً، بمشاركة 650 سباحاً وسباحة من مختلف الأندية والأكاديميات، وتشهد البطولة مشاركة سباحي المنتخب في اختبار أخير لاختيار أفضل العناصر من أجل المشاركة في البطولة العربية للسباحة، المقررة إقامتها في أبوظبي من 24-27 الجاري، بمسبح مدينة محمد بن زايد.

وأكد رئيس لجنة المنتخبات جمعة البلوشي، لـ«الإمارات اليوم» أن: البطولة ستكون اختباراً حقيقياً للسباحين بعد فترة من التدريب والتجمعات الأسبوعية التي أقيمت في أبوظبي على مدار شهر كامل، حيث يدفع اتحاد السباحة بـ37 سباحاً وسباحة لاختيار أفضل العناصر للانتظام في معسكر داخلي قبل انطلاق البطولة العربية في أبوظبي.

وقال البلوشي، إن «الاتحاد فضل مشاركة السباحين في بطولة قوية مثل (إيبكس) على إجراء الاختبارات الفردية، حيث ستمثل احتكاكاً قوياً للسباحين والسباحات لإبراز أفضل ما لديهم، واختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب الوطني بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب فيروس كورونا، فكانت البطولة الحالية التي تقام في أكبر مجمع لتنظيم البطولات العالمية هي الخيار الأمثل أمام لجنة المنتخبات واللجنة الفنية في الاتحاد».

ويشارك في البطولة أيضاً سباحو برنامج أبوظبي للسباحة «نجوم المستقبل»، وهو البرنامج الذي يضم ما يقارب من 16 سباحاً، تم إعدادهم منذ فترة للمشاركة في البطولات القادمة.

650 سباحاً من الجنسين يشاركون في البطولة، بينهم 37 من سباحي المنتخب.

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