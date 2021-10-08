منتخب الرجبي يدشن «سباعيات غرب آسيا» اليوم أمام فلسطين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يدشن اليوم المنتخب الوطني للرجبي للرجال والسيدات، مشاركته في بطولة غرب آسيا لسباعيات الرجبي التي تقام على يومين بملاعب إسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، بطموح اللقب، حيث تضم بطولة الرجال خمسة منتخبات، هي الإمارات ولبنان وفلسطين وإيران وقطر، فيما تضم بطولة السيدات منتخبات قطر وإيران والعراق والإمارات وسورية، وطبقاً لنظام البطولة تتأهل أول أربعة فرق إلى المربع الذهبي، ويلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، ويصعد الفائزان للمباراة النهائية على لقب البطولة. ويخوض منتخب الرجبي أول اختبار له أمام فلسطين، بينما ستكون مباراته الثانية أمام إيران ثم لبنان وقطر. وكانت البعثة غادرت البلاد، صباح أمس، عبر مطار دبي الدولي متوجهة إلى الدوحة، برئاسة محمد شاكر، عضو مجلس الإدارة مدير المنتخبات، وتضم البعثة المدير الفني أبولو برليني، ويوسف شاكر، مساعداً للمدرب، ونزار مهران، إدارياً، إضافة إلى الجهازين الفني والإداري، و30 لاعباً ولاعبة. في المقابل ستكون أولى مباريات منتخب السيدات أمام سورية، ثم العراق وإيران، وتختتم المنافسات بلقاء قطر.

30 لاعباً ولاعبة في صفوف منتخبي الرجال والسيدات المشاركين في البطولة.

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