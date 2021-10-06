مارفيك واثق من قدرة لاعبي منتخب الإمارات في الفوز على إيران

المصدر: منصور السندي-دبي

أكد مدرب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الهولندي مارفيك أنه ورغم أن المنتخب يواجه تحديا كبيرا أمام المنتخب الإيراني متصدر المجموعة خلال اللقاء الذي سيجمع المنتخبين غدا ضمن الجولة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 الا أن لديه ثقة كبيرة في اللاعبين وثقة كبيرة بالاداء الذي سيقدمه المنتخب، مشيرا إلى أنه قد لايملك المنتخب أفضل اللاعبين لكن يجب أن يملك أفضل فريق يلعب كرة جماعية، مؤكدا انه لو تم إعادة مباراتي المنتخب أمام لبنان وسورية اللتين انتهتا بالتعادل ضمن الجولتين الأولى والثانية عشر مرات لربح المنتخب في ثمانية من أصل 10، مشيرا إلى أنه واثق من المنتخب، معتبرا أن المنتخب لم يصل إلى كأس العالم منذ 31 عاما وهذا الأمر كان يؤثر على الأداء الفني المحلي لمنتخب الإمارات.

وقال مارفيك خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم بنادي الوصل "احاول بقدر الإمكان الوصول بالمنتخب إلى كأس العالم وهذه هي تطلعاتي وهدفي هو الوصول لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ المنتخب وللمرة الثالثة بالنسبة لي كمدرب".

وأضاف مارفيك " استعدادات المنتخب جيدة للمباراة وراض عن الاستعدادات لكن للأسف ينقص المنتخب بعض اللاعبين نظرا للإصابة لكن لدى ثقة باللاعبين الذين سيعوضون اللاعبين المصابين".

وتابع "لا أفضل أن يلعب المنتخب بطريقة مختلفة في كل مباراة لكن يجب أن تكون للمنتخب هويته وشخصيته".

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