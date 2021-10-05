«أكاديميات أندية دبي» تعود إلى الظهور بمنافسات 15 سنة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تتواصل منافسات النسخة الـ10 من «دورة أكاديميات أندية دبي لكرة القدم»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 10 سبتمبر إلى 16 أكتوبر الجاري.

ويشارك في الدورة 500 لاعب، يمثلون 19 فريقاً من شركات كرة القدم لأندية مختلفة، هي: شباب الأهلي، الوصل، النصر، حتا، يتنافسون ضمن خمس فئات عمرية، هي: فئة 13 سنة ويستضيف منافساتها نادي الوصل الرياضي، وفئة 14 سنة وتقام في نادي النصر، وتقام منافسات فئتي 15 و16 سنة في نادي شباب الأهلي، كما يشرف على البطولة حكام معتمدون من اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وتتواصل منافسات فئة 15 سنة، إذ يلتقي في الخامسة مساء اليوم النصر مع الوصل، كما يلتقي حتا مع شباب الأهلي ضمن منافسات الأسبوع الخامس، وتتواصل أيضاً منافسات فئة 13 سنة، فيلعب يوم الجمعة المقبل النصر مع حتا في المجموعة الأولى ضمن منافسات الأسبوع السابع، كما يلتقي النصر (ب) مع حتا (ب)، فيما يلعب يوم السبت المقبل كل من فريق شباب الأهلي مع فريق الوصل في المجموعة الأولى، ويلتقي فريق شباب الأهلي (ب) مع فريق الوصل (ب) في المجموعة الثانية.

وحقق فريق شباب الأهلي دبي الصدارة في فئة 14 سنة، بعد فوزه في ثلاث مباريات، وفي فئة 16 سنة حقق فريق الوصل الصدارة بعد فوزه في المباريات التي خاضها، وتحقيقه المركز الأول.

وتتضمن البطولة مسابقة الضربات الترجيحية، التي تقام عقب كل مباراة بين كل الفرق، وتهدف إلى تدريب اللاعبين على إتقان الضربات الترجيحية، والتعرف على إمكانات كل لاعب أو حارس مرمى.

وقال بيان صادر عن مجلس دبي الرياضي إن هذه الدورة تعد أفضل إعداد للاعبين الناشئين، وتمنح شركات كرة القدم فرصة لإعداد فرق المراحل السنية بالشكل المميز لخوض منافسات الموسم الرياضي، وبما يساعدها على تحقيق طموحاتها في تطوير مواهبها الرياضية.

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