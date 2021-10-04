منتخب الناشئين يواجه الكويت ودياً استعداداً لـ «غرب آسيا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستعد منتخب الناشئين (مواليد 2006) لمواجهة نظيره الكويتي في مناسبتين وديتين يومي الرابع والسادس من أكتوبر الجاري، ضمن معسكره الداخلي المقام حالياً في دبي، في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا الثامنة للناشئين التي تستضيفها السعودية للفترة من 14 إلى 24 أكتوبر الجاري، إذ يلعب المنتخب في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبي سورية وفلسطين. وتضم قائمة منتخبنا في معسكر دبي 26 لاعباً هم: محمد الدرمكي (اتحاد كلباء) نهيان عمران (بني ياس) عمر خليل، وليد مال الله، ناصر عمران، حمد المنهالي، عبدالعزيز المرزوقي، سهيل سالم (الجزيرة) محمد جمعة، خليفة ناصر (رأس الخيمة) حمدان محمد، عبدالله البلوشي، سعيد عامر (الشارقة) خليفة الظنحاني، علي جمال، سيف محمد، غيث عبدالله، أحمد محمد، علي جابر (شباب الأهلي) علي شكري، يوسف يعقوب آل علي (عجمان) مايد عادل خميس، سهيل خالد عبيد، حمد جاسم (النصر) حسين محمود، محمد ناصر (الوصل). وكان المنتخب خاض خلال الفترة الماضية عدداً من التجمعات الداخلية خاض فيها مباريات ودية مع منتخبات خليجية وآسيوية، بهدف تجربة جميع اللاعبين والوقوف على مستوياتهم، لاختيار العناصر الأفضل للمشاركة في البطولة.

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