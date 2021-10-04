«رياضة الإمارات في 50 عاماً» ينطلق في الثاني من ديسمبر بمشاركة 54 مؤسسة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض رياضة الإمارات في 50 عاماً، الذي يقام برعاية الهيئة العامة للرياضة، وتنظمه «بي بي سبورت للخدمات الرياضية»، خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من ديسمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، عن مشاركة 54 جهة رياضية عالمية في المعرض، الذي يجسد تاريخ رياضة الإمارات في الـ50 عاماً الماضية، ويقام تزامناً مع اليوم الوطني الـ50 لدولة الإمارات.

وقال بيان صحافي: «تسلمت اللجنة المنظمة طلبات أندية عالمية عديدة، وتم منحها الموافقة للمشاركة، لدورها في تاريخ رياضة الإمارات، حيث سبق لها الحضور إلى الدولة، وخوض مباريات ودية في مختلف المناسبات، إضافة إلى أن عدداً من لاعبي تلك الأندية ومدربيها ساهموا باللعب أو التدريب في الأندية الإماراتية، ومن أبرز تلك الأندية سانتوس وساوباولو من البرازيل، وريفيربليت من الأرجنتين، ومونتيري وكروز ازول من المكسيك، وناسيونال الأوروغوياني، وأندية أخرى من أميركا الجنوبية، بينما سيكون نادي الزمالك المصري، والإفريقي التونسي، والرياضي اللبناني، والهلال والمريخ السودانيان، والرجاء المغربي، والزوراء العراقي، في واجهة الأندية العربية المشاركة بأجنحة خاصة في المعرض الخمسيني لرياضة الإمارات».

من جانبه، أكد مدير المعرض عبدالله مراد، أن ناديي اتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين سيشاركان في المعرض ممثلين لليغا الإسبانية، وهناك جهود لاستقطاب عدد من الأندية البريطانية، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تعمل بأفضل إمكاناتها لتوفير جميع المقومات التي تمهد لاستضافة متكاملة من كل الجوانب لنجاح المعرض.

وبخصوص الشخصيات الرياضية التي ستشارك في المعرض من خارج الدولة، أكد أن اللجنة المنظمة في طور حصر الأسماء، وتأكيد المشاركة، وسيتم الإعلان عنها بصورة رسمية.

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