15 بطولة في موسم البولو.. البداية بكأس الهالوين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، رجل الأعمال محمد الحبتور، النقاب عن برنامج نشاط الموسم الجديد، الذي تحتضنه ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو بمنطقة دبي لاند، وينطلق في الـ23 من أكتوبر الجاري بكأس الهالوين، ويستمر حتى 23 أبريل المقبل، وهو موعد ختام دوري منتجع الحبتور، ويتضمن 15 بطولة، أبرزها الكأس الذهبية التي من المقرر أن تقام خلال الفترة من الـ14 من فبراير إلى الخامس من مارس المقبلين، والتي يصل فيها الهانديكاب إلى 18 جول، وتحظى بمشاركة أبرز نجوم اللعبة في العالم.

وأكد رجل الأعمال محمد الحبتور، في بيان صحافي، أن برنامج هذا العام روعي فيه التدرج في قوة المنافسات الهانديكاب، وإتاحة الفرصة لجميع المستويات الفنية للمشاركة من الجنسين، منوهاً إلى أن النادي والمنتجع من الآن اتخذ كل الترتيبات اللازمة التي تسهم في إنجاح هذا الكم الكبير من النشاط.

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