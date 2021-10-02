بطل أولمبياد ريو دي جانيرو مدرباً لفريق الظفرة

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

أعلنت شركة نادي الظفرة لكرة القدم اليوم السبت عن تعيين المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي المتوج مع "السامبا" بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 مدرباً للفريق خلفاً للسوري محمد قويض الذي ظل يتولى تدريب الفريق منذ منتصف الموسم الماضي بصورة مؤقتة خلفاً للصربي الاكسندر فيلسوفينتش.

وكان روجيرو "52 عاما" قاد منتخب البرازيل لحصد الذهبية على حساب نظيره الألماني إثر فوزه عليه بركلات الترجيح (5-4) في المباراة النهائية على ملعب "ماراكانا" الشهير في مدينة ريو دي جانيرو، وهي الذهبية الأولى لراقصي السامبا قبل الاحتفاظ بها في أولمبياد طوكيو 2020.

ورحب نائب رئيس شركة الظفرة لكرة القدم، خميس المنصوري بالمدرب البرازيلي الجديد ميكالي متمنياً أن يوفق في مهمته مع الفريق من خلال الموسم الحالي، مشيراً في حديثه للموقع الرسمي لنادي الظفرة إلى أن المدرب يمتلك سيرة ذاتية جيدة خلال مسيرته العملية عمل فيها مع عدد من الأندية البرازيلية ومنتخب البرازيل الاولمبي ونادي الهلال السعودي.

وتقدم المنصوري بالشكر لمحمد قويض مؤكداً أن قويض عمل مع النادي بتفاني خلال الفترة السابقة وأدى دوره على أكمل وجه مشيراً إلى أن قويض بتاريخه التدريبي الطويل في النادي يعتبر أحد أفراد أسرة النادي.

من جانبه قال المدرب البرازيلي الجديد لنادي الظفرة أنه تعرف على فريق الظفرة خلال الفترة السابقة، وأعرب عن تمنياته بمساعدة الظفرة في أن يكون من ضمن الفرق المتطورة بدوري أدنوك للمحترفين.

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