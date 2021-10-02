راشد بن حميد يشارك في مؤتمر «فيفا» حول جدوى إقامة المونديال كل عامين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شارك الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، في مؤتمر القمة حول مستقبل كرة القدم التي نظمها الاتحاد الدولي «فيفا» أول من أمس، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة جياني إنفانتينو، وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، حيث شارك كذلك في القمة محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد.

وناقشت القمة العديد من القضايا والأفكار المتعلقة بمستقبل اللعبة، أهمها إعداد دراسة جدوى إقامة بطولتي كأس العالم للرجال والسيدات كل عامين، وتقليل أيام (فيفا)، والتجمعات خلال العام، وإعادة النظر في توزيع المبالغ المالية والإيرادات عند استضافة البطولات الكروية التي يُشرف عليها الاتحاد الدولي، بجانب طرح مقترح إعداد ملف جديد لمستقبل البطولات الخاصة بالمراحل السنية، وكذلك كرة القدم النسائية وغيرها من الجوانب التي تسهم في تطوير اللعبة.

وسيدرس «فيفا» جميع الأفكار والمقترحات من خلال ورش عمل تشمل مختلف الاتحادات الوطنية، ومختصين ومدربين ولاعبين ونجوم سابقين وغيرهم، وكذلك إشراك الجماهير في استبيان، ورفع الأمر في ديسمبر المقبل إلى الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب.

«فيفا» يتخذ قراره النهائي بإمكانية إقامة كأس العالم كل عامين في ديسمبر المقبل.

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