أرقام غير مسبوقة لعجمان في الدوري

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

حقق عجمان مكاسب من فوزه على الشارقة، أول من أمس، بهدف نظيف، في ختام المرحلة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، أبرزها التخلص من عُقدة «الملك» التي لازمته على مدار تسعة مواسم، إذ يعود آخر انتصار لـ«البرتقالي» على الشارقة إلى موسم 2011-2012، حينما فاز عليه 2-1 في الجولة رقم 21.

وسجل البرتقالي رقماً جديداً له في دوري أدنوك، إذ تعد المرة الأولى التي يتمكن فيها من جمع 11 نقطة بعد انتهاء المرحلة السادسة من المسابقة، إذ لم يسبق له جمع هذا العدد من النقاط، خلال تسع مرات ظهر فيها بدوري المحترفين، ليحتل المركز الخامس متساوياً مع شباب الأهلي في عدد النقاط.

ومن بين الأرقام التي سجلها عجمان هذا الموسم، قوة خط دفاعه مقارنة بالموسم الماضي، الذي أنهاه كثاني أضعف خط دفاع في المسابقة، إذ لم تتلقّ شباكه سوى ثلاثة أهداف فقط خلال المباريات الست التي لعبها هذا الموسم، متساوياً مع الوحدة كأقوى خط دفاع في دوري أدنوك.

ودفعت تلك الأرقام مدرب عجمان، الصربي غوران توفيجدزيتش، إلى الإشادة بما قدمه فريقه بشكل عام في دوري أدنوك حتى الآن، وفي مباراة الشارقة على وجه الخصوص.

وقال غوران لـ«الإمارات اليوم»: «إن عجمان حقق نتائج جيدة، حتى الآن، في بطولة الدوري، وضعته في مكانة جيدة بجدول المسابقة، الأمر الذي يؤكد أمرين، الأول أننا نملك نوعية جيدة من اللاعبين تُظهر إمكانات وقدرات عالية في كل مباراة وأمام جميع الفرق التي لعبنا أمامها، والأمر الثاني أن الفريق، على مستوى المجموعة والانضباط التكتيكي، في تطور دائم، وهذا ما كنا نهدف إليه من بداية الموسم، لكني مازلت على قناعة بأننا نحتاج إلى المزيد من العمل للتطور الدائم، وحتى تظهر قدرات لاعبينا بشكل أفضل».

نملك نوعية جيدة من اللاعبين، تُظهر إمكانات وقدرات عالية في كل مباراة.

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