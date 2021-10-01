اتحاد الكرة يحدّد شروط الاستعانة بالحكم الأجنبي في الدوري والكأس

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أعلن اتحاد كرة القدم عبر حسابه في «تويتر»، رسمياً، الشروط والإجراءات المتعلقة بالاستعانة بحكام أجانب في مسابقة كأس رئيس الدولة ودوري المحترفين «أدنوك»، من بينها أن يقوم النادي بطلب طاقم التحكيم قبل 21 يوماً على الأقل من موعد المباراة، وأن يلتزم بسداد الرسوم وإرسال المبلغ، بحد أقصى ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، ولن يعتمد أي طلب من دون سداد الرسم المالي.

وحدّد اتحاد الكرة للنادي في دوري المحترفين الاستعانة بالحكم الأجنبي في مباراتين حداً أقصى، في مسابقة كأس رئيس الدولة أو الدوري، أما بالنسبة لأندية دوري الدرجة الأولى المتأهلة لمسابقة كأس رئيس الدولة، فقد حدد للنادي الاستعانة بالحكم الأجنبي في مباراة واحدة فقط، فيما حدد الاتحاد الكلفة المالية للاستعانة بالحكم الأجنبي، التي يتحملها النادي في المباراة الواحدة، بـ170 ألف درهم.

ويشترط في الحكم الأجنبي أن يكون حكماً دولياً من النخبة، بمساعدة حكمين مساعدين وحكم فيديو، على أن يكون الحكم الرابع مواطناً وكذلك حكم الفيديو المساعد. وأعلن اتحاد الكرة، خلال تغريدة على موقعه الرسمي عبر «تويتر»، أنه «في حال تقدم ناديان بطلب الاستعانة بالحكام الأجانب في المباراة نفسها، سيتحمل النادي الذي تقدم بطلبه أولاً الكلفة المالية للحكام، وتُحسب ضمن مبارياته».

• في حال تقدّم ناديين بطلب حكم أجنبي، تُحسب الرسوم على من يتقدّم بالطلب أولاً.

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