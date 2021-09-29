«تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات» ينطلق 8 أكتوبر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يعود سباق «تحدي المرموم للدراجات الهوائية للسيدات» إلى محمية المرموم الصحراوية الذي تنظمه شركة «فت جروب مي» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتحت رعاية موانئ دبي العالمية، وتقام منافساته في مضمار القدرة للدراجات الهوائية يوم 8 أكتوبر المقبل.

ويقام التحدي ضمن فئتين هما: الفئة المفتوحة وفئة المواطنات، وتتاح المشاركة في السباق للنساء من عمر 18 فما فوق بشكل فردي أو ضمن فريق في كلتا الفئتين، ويمكن الاختيار بين مسافتين للسباق: الأولى لمسافة 40 كيلومتراً والثانية لمسافة 70 كيلومتراً، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للسباق http:/‏‏‏‏/‏‏‏‏womenscycling.ae، وستمنح جوائز للفائزات بالمراكز الثلاث الأولى في كل فئة، كما ستتسلم جميع المتسابقات اللاتي ينهين السباق ميدالية المشاركة.

وأكد مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي، أن «الرياضة النسائية تحتل مكانة مميزة من رعاية المجلس وحرصه على تنظيم الفعاليات الجديدة والمتنوعة على مدار العام، ويشكل هذا الحدث إضافة مهمة على مستوى التنوع في الرياضات وعلى مستوى تخصيص فعاليات للمرأة، وللفعاليات العديدة التي يتم تنظيمها في منطقة محمية المرموم الطبيعية، كما يسهم السباق في تحقيق أهداف مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية لتمكين المرأة».

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