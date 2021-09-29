لقاء خورفكان والإمارات في «المحترفين غير»

المصدر: محمد فاضل ■ خورفكان

يتطلع فريق خورفكان إلى تحقيق ثاني انتصار في الموسم الحالي، بينما يبحث فريق الإمارات عن الفوز الأول بعد خمس هزائم متتالية، أحدها بقرار انضباطي.

ويلتقي خورفكان والإمارات في التاسعة من مساء اليوم في استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، وهي أول مباراة تجمع الفريقين منذ تدشين الاحتراف، إذ لم يسبق لهما أن تواجها كفريقين محترفين، ما سيعطي للمباراة قيمة تاريخية ومعنوية أيضاً. ويبلغ رصيد خورفكان خمس نقاط في المركز التاسع، بينما يحتل فريق الإمارات المركز الأخير من دون نقاط.

ويدخل «نسور خورفكان» المباراة بروح معنوية عالية بعد الفوز على الظفرة بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، في المقابل، يبحث «الصقور» عن نتيجة إيجابية لتعويض الخسارة الماضية أمام النصر برباعية نظيفة، ومن المتوقع أن تظهر المباراة بشكل فني عال.

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