25 حدثاً رياضياً في روزنامة سباقات «دبي البحري»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية البرنامج الزمني الخاص بسباقات الموسم الرياضي البحري 2021-2022، الذي سينطلق، يوم الجمعة المقبل، بإقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

ويتضمن البرنامج الزمني لفعاليات الموسم الرياضي الجديد 25 حدثاً متنوعاً في مختلف الفئات التي يحتضنها النادي.

وكشفت اللجنة الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، برئاسة عضو مجلس الإدارة راشد المهيري، عن موعدَي بداية ونهاية الموسم الرياضي 2021-2022، حيث يستهل اعتباراً من الأول من شهر أكتوبر المقبل، ويختتم كالمعتاد في مايو المقبل، الذي يشهد عرس أغلى بطولات الموسم سباق القفال، الذي يصل هذا الموسم إلى النسخة رقم 31.

وقال المهيري في بيان صحافي: «روزنامة الموسم الجديد ستكون حافلة بالكثير من الفعاليات الرياضية البحرية المتنوعة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news