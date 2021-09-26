ميرزا يتعرّض للإصابة خلال مشاركته في بطولة «جراند بريكس» للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

تعرض نجم منتخب الدراجات، يوسف ميرزا، لإصابة خلال مشاركته في بطولة «جراند بريكس» للمضمار في جمهورية التشيك، التي يشارك فيها المنتخب بدراجَين مميزَين، هما يوسف ميرزا وأحمد المنصوري، برفقة المدرب عبدالله المنصوري. وجاءت إصابة ميرزا في اليوم الختامي، وتمنى مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة منصور بوعصيبة، ألا تؤثر الإصابة في مشاركاته الرسمية المقبلة.

وفي جانب آخر، أكد اتحاد الدراجات، في بيان صحافي، أن منصور بوعصيبة شارك في اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي في العاصمة البلجيكية بروكسل، التي عقدت على هامش بطولة العالم، وشهدت انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الدولي الجديد، الذي سيقود اللعبة لأربع سنوات مقبلة. وشارك بوعصيبة، فرحة الإمارات بحصول رئيس الاتحاد الآسيوي، أسامة الشعفار، على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، ويعد المنصب الجديد مكسباً للإمارات على الصعيد الدولي.

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