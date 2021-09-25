الوحدة يتعاقد مع اللاعب البرتغالي فابيو مارتينز

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن نادي الوحدة اليوم السبت تعاقده مع الجناح البرتغالي فابيو مارتينز لمدة موسمين.

وقال الوحدة عبر حسابه على "تويتر": "تعاقدت شركة نادي الوحدة لكرة القدم مع المحترف البرتغالي فابيو مارتينز لمدة موسمين".

وأضاف النادي: "تتمنى إدارة النادي التوفيق والنجاح للاعب وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير نادي الوحدة".

وخاض مارتينز البالغ 28 عاما الموسم الماضي معارا في الشباب السعودي من براجا البرتغالي.

ويلعب مارتينز، المولود في البرازيل، في براجا منذ عام 2015 لكنه خاض موسم 2019-2020 على سبيل الإعارة في نادي فاماليكاو، قبل أن يعود إلى ناديه بعد نهاية إعارته للشباب الموسم الماضي.

وتعادل الوحدة من دون أهداف مع ضيفه شباب الأهلي ضمن الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين يوم الخميس الماضي.

ويحتل فريق الوحدة المركز السابع بسبع نقاط من خمس مباريات في المسابقة التي يتصدرها العين برصيد 13 نقطة.

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