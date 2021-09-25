إصابة يوسف ميرزا خلال مشاركته في بطولة" جراند بريكس" بالتشيك

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعرض نجم منتخب الدراجات يوسف ميرزا إلى إصابة خلال مشاركته في بطولة "جراند بريكس" للمضمار بجمهورية التشيك التي يشارك فيها المنتخب بدراجين مميزين هما يوسف ميرزا، واحمد المنصوري، برفقة المدرب عبدالله المنصوري. وجاءت إصابة ميرزا في اليوم الختامي. وتمنى مجلس إدارة الاتحاد برئاسة منصور بوعصيبة ألا تؤثر الإصابة على مشاركاته الرسمية المقبلة.

يعتبر سباق التشيك من البطولات المهمة في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات لما يشهده من مشاركة كبيرة تضم أهم وأبرز أبطال ونجوم رياضة الدراجات على الصعيد الدولي، لذلك حرص اتحاد الدراجات على المشاركة في الحدث.

وفي جانب آخر، أكد اتحاد الدراجات في بيان صحافي أن منصور بوعصيبة، شارك في اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي في العاصمة البلجيكية بروكسل التي عقدت على هامش بطولة العالم، وشهدت انتخاب مجلس إدارة الاتحاد الدولي الجديد الذي سيقود اللعبة لأربع سنوات مقبلة. وشارك بوعصيبة، فرحة الإمارات بحصول أسامة الشعفار، رئيس الاتحاد الآسيوي، على منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي. ويعتبر المنصب الجديد مكسبا للإمارات على الصعيد الدولي.

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